وتتوقع "إير نيوزيلاند" حاليا وصول تكلفة الوقود خلال النصف الثاني من العام المالي إلى حوالي 980 مليون دولار نيوزيلندي، مقابل حوالي 740 مليون دولار وفقا للتقديرات السابقة.

وأدى ذلك إلى زيادة الضغط على توقعات نتائج العام المالي الحالي بمقدار 240 مليون دولار نيوزيلندي إضافية، بما في ذلك نفقات التحوط ضد ارتفاع أسعار الوقود.

وتتوقع إير نيوزيلاند تسجيل خسائر قبل حساب الضرائب خلال العام المالي الحالي تتراوح بين 340 و390 مليون دولار، وفقا للظروف الراهنة، وافتراض أن يكون سعر وقود الطائرات حوالي 145 دولارا للبرميل تقريبا خلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث سيتراوح السعر شهريا بين 85 و200 دولارا للبرميل.

وفي الوقت نفسه، مازالت الشركة واثقة من قدرتها على تأمين احتياجاتها من وقود الطائرات حتى نهاية يوليو المقبل.

ولا تعتزم إدارة ومجلس إدارة الشركة للدخول في أي صفقات استثمارية في الوقت الراهن.

وأعلنت "إير نيوزيلاند" تنفيذ ثلاث عمليات خفض للسعة التشغيلية حتى الآن، مما أدى إلى خفض إجمالي سعتها التشغيلية منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي بما بين 3 و5 بالمئة عبر شبكاتها المختلفة.

وأشارت الشركة إلى تراجع معدلات الحجوزات خلال الأسابيع الأخيرة، مضيفة أنه ظلت أسعار الوقود عند مستوياتها المرتفعة، فقد تقوم بتخفيضات إضافية للسعة التشغيلية خلال الأسابيع المقبلة.