ومن المقرر استكمال المشروع في عام 2028، حيث يضم ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع ، ويشمل 312 وحدة سكنية بجانب مركز تسوق مجتمعي يحتوي على مزيج متنوع من متاجر التجزئة والمرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى حديقة داخلية تمتد على مساحة 16 ألف متر مربع.

ويتمتع المشروع بموقع إستراتيجي في "مدينة دبي للاستوديوهات" ضمن منطقة سكنية تشهد طلباً مرتفعاً على الإيجارات، مستفيداً من بنية تحتية متطورة واتصال مباشر بشارعي "القدرة" و"حصة"، وقربه من مراكز الأعمال والوجهات الحيوية والترفيهية، بما في ذلك "موتور سيتي" و"مدينة دبي الرياضية" و"دبي أوتودروم" و"استاد دبي الدولي للكريكيت" و"حديقة دبي للفراشات"، إلى جانب شبكة واسعة من المدارس والمرافق المجتمعية.

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، إن دبي تمثل سوقاً رئيسية ضمن أولويات الدار، ويعكس هذا الاستحواذ الثقة الراسخة بمتانة السوق السكني في الإمارة والدور المحوري للمساكن المؤجرة المملوكة مؤسسياً والمُدارة باحترافية في تلبية احتياجات قاعدة سكانية متنامية.

ولفت إلى أن "مدينة دبي للاستوديوهات" تتمتع ببنية تحتية راسخة ومجتمع حيوي وشبكة اتصال قوية، ما يجعلها موقعاً مثالياً لتطوير بيئة معيشية عالية الجودة، فيما تمثل الصفقة خطوة جديدة ضمن إستراتيجية الدار لبناء محفظة متنوعة من الأصول المدرة للدخل في دبي، مدعومة بتنامي الاهتمام العالمي بالإمارة واستقطابها المستمر للكفاءات والمواهب.

وتعزز الصفقة حضور "الدار" المتنامي في دبي عبر فئات متعددة من الأصول، إذ تشمل محفظة الدار للاستثمار للأصول المدرة للدخل المتكرر في الإمارة أصولاً سكنية وتجارية ولوجستية ومتعددة الاستخدامات، بما في ذلك مشروع مشترك متعدد الاستخدامات مع مدينة إكسبو دبي، وبرج تجاري في مركز دبي المالي العالمي، وبرج مكاتب من الفئة الأولى على شارع الشيخ زايد، إضافة إلى أصول لوجستية في كل من "مجمع الصناعات الوطنية" و"دبي الجنوب".

وعلى صعيد التطوير، يواصل المشروع المشترك بين الدار ودبي القابضة تحقيق زخم قوي، مع إطلاق ثلاثة مجمعات سكنية مخططة وفق مخططات رئيسية، وتوسيع محفظة المشاريع المستقبلية لتضم أكثر من 2.3 مليون متر مربع من المساحة الطابقية الإجمالية الجديدة، بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040.