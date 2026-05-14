ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، رولف هابن يانسن، أوضاع السوق بأنها شديدة التقلب، مؤكدًا عزمه مواصلة سياسة الإدارة الصارمة للتكاليف.

وسجلت هاباغ لويد خسائر بقيمة 134 مليون يورو قبل احتساب الفوائد والضرائب خلال الربع الأول من العام، بعدما كانت قد حققت أرباحًا بلغت 463 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي. أما صافي الخسائر فبلغ 219 مليون يورو، ما يمثل تراجعًا قدره 665 مليون يورو مقارنة بالعام السابق.

وانخفضت الإيرادات بنحو 17 بالمئة لتصل إلى 4.2 مليار يورو، وذلك نتيجة تراجع أسعار النقل مع ركود أحجام الشحن عند مستويات ثابتة.

وقرب نهاية أبريل الماضي، كانت أربع سفن حاويات تابعة للشركة لا تزال عالقة في منطقة الخليج بسبب الإغلاق الواسع النطاق لمضيق هرمز.

وكان رئيس الشركة يانسن قال آنذاك إن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تتسبب في تكاليف إضافية أسبوعية تُقدّر بنحو 50 مليون دولار (أي ما يعادل حوالي 42.8 مليون يورو)، موضحًا أن السبب يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود.

كما توقع يانسن استمرار تأثر شركته بارتفاع تكاليف التأمين.