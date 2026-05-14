وقال متحدث باسم مايكروسوفت "كجزء من تخطيطنا الدوري لأعمالنا، ننفذ تغييرات مؤسسية لكي نكون أفضل وضع لتحقيق النجاح في المستقبل".

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن مايكروسوفت وهي أكبر شركة برمجيات في العالم تشطب بانتظام الوظائف خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز على بناء مراكز البيانات وغيرها من البنية التحتية لخدمات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن مايكروسوفت استحوذت على لينكد إن في 2016، لكن الأخيرة تعمل بصورة مستقلة عن باقي إمبراطورية البرمجيات.

وأعلنت لينكد تحقيق إيرادات بلغت 17.8 مليار دولار في العام المالي الأخير لشركة مايكروسوفت والذي انتهي في 31 مايو 2025.

يتولى ريان بوسلانسكي نائب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت الإشراف على لينكد إن.