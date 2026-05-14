وأوضحت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان بعد "تويوتا"، أن خسائرها التشغيلية خلال العام الماضي بلغت 414.3 مليار ين (ما يعادل 2.6 مليار دولار).

وأرجعت الشركة هذه النتائج السلبية إلى تكبدها رسوم محاسبية ضخمة مرتبطة بعملياتها في قطاع السيارات الكهربائية (EV).

وتتوقع هوندا موتور انتعاشًا في أرباحها التشغيلية للسنة المالية الحالية، حتى بعد أن أدى رهانها غير الموفق على السيارات الكهربائية إلى شطب قيمة الأصول وخسارة قياسية.

وتوقعت الشركة تحقيق أرباح بقيمة 500 مليار ين (3.2 مليار دولار) للفترة المنتهية في مارس 2027، وهو رقم أعلى من متوسط ​​التوقعات البالغ 212.4 مليار ين.

ويقع العبء الآن على عاتق الرئيس التنفيذي توشيهيرو ميبي لوقف المزيد من الخسائر وتحقيق استقرار أعمال هوندا في قطاع السيارات قبل أن تُصبح عبئًا كبيرًا على وحدة الدراجات النارية الأكثر ربحية.