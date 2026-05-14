وسجلت "أدنوك للإمداد والخدمات" أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.353 مليار درهم (368 مليون دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 7 بالمئة على أساس سنوي، مع ارتفاع هامش الأرباح إلى 34 بالمئة، بزيادة بلغت 5 نقاط مئوية على أساس سنوي.

كما ارتفع صافي الربح بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 816 مليون درهم (222 مليون دولار).

وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها 3.976 مليار درهم (1.083 مليار دولار)، مع انخفاض بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي يعكس تراجع إيرادات المشروعات وفقاً للجدول الزمني المخطط، وذلك عقب تسليم مشروع جزيرة "العُميرة" الضخم إلى "أدنوك البحرية" في الربع الأخير من عام 2025.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "حققت ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ نمواً في نتائج الربع الأول في ظل التحديات التي شهدتها الأسواق، حيث واصل نموذج أعمالها المتنوع تحقيق الأداء المتوقع رغم الاضطرابات التي أثرت على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، ونجحت الشركة في ترسيخ مكانتها على مستوى العالم بفضل مرونة عملياتها، وإيراداتها من التعاقدات طويلة الأمد، وتكامل محفظة أعمالها".

وساهم ارتفاع أسعار الشحن العالمية في تعويض تأثير الاضطرابات التي أثرت على حركة الشحن الدولي عبر مضيق هرمز.

كما تواصل الشركة الاستفادة من الإيرادات طويلة الأمد المتعاقَد عليها، والتي تمثل نحو 60 بالمئة من الإيرادات المجمَّعة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" والمشروع المشترك مع شركة "إيه دبليو للملاحة"، مما يعزز وضوح الرؤية المستقبلية للأرباح والتدفقات النقدية.

ورفعت "أدنوك للإمداد والخدمات" توجيهاتها المالية للعام الكامل 2026، استناداً إلى الأداء الفعلي حتى إبريل 2026 وتحسن التوقعات لأساسيات سوق الشحن.

وتعكس الافتراضات المحدثة اعتباراً من مايو ديناميكيات داعمة للعرض والطلب، مع الحفاظ على نهج حذر ومتحفظ مقارنة بمعدلات السوق السائدة. كما تظل توجيهات أعمال التعاقدات البحرية متحفظة مع افتراض الحد الأدنى من مستويات النشاط في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية.

وتواصل الشركة التركيز على الاستثمار المنضبط والمعزز للقيمة لدعم نمو الإيرادات والتدفقات النقدية مستقبلاً. كما يعكس تسليم ناقلة إضافية من الجيل الجديد للغاز الطبيعي المسال قبل موعد التسليم المحدد في مارس 2026 استمرار تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بالشركة، وتعزيز قدراتها التشغيلية لدعم القيمة طويلة الأمد للمساهمين وسلسلة الإمداد المتنامية التابعة لأدنوك في قطاع الطاقة العالمي.

نمو قوي لقطاعات الأعمال خلال الربع الأول من عام 2026

الشحن البحري: ارتفعت الإيرادات بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 1,882 مليون درهم (512 مليون دولار)، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 722 مليون درهم (197 مليون دولار).

وجاءت هذه النتائج مدفوعةً بالارتفاع العالمي في معدلات الإيجار، ومساهمات ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة وناقلات الإيثان العملاقة والسفن من فئة هاندي سايز.

كما أسهمت الكفاءة التشغيلية وقوة أداء الأسطول في ارتفاع هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي ليصل إلى 38 بالمئة مقارنةً بـ 29 بالمئة في الربع الأول من عام 2025.

ويعكس صافي الربح أيضاً مساهمة بقيمة 23 مليون درهم (6 ملايين دولار) من المشروع المشترك مع شركة "إيه دبليو للملاحة"، إضافة إلى مكاسب رأسمالية بقيمة 99 مليون درهم (27 مليون دولار) ناتجة عن البيع المربح لناقلة النفط العملاقة "ليستر".

وقد تم تعويض ذلك إلى حد كبير بغياب الأرباح الاستثنائية التي تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام السابق، والمرتبطة بإنهاء أحد العقود وبيع ناقلة الغاز المتوسطة "ياس".

الخدمات اللوجستية المتكاملة: انخفضت الإيرادات بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1,768 مليون درهم (481 مليون دولار)، وانخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 554 مليون درهم (151 مليون دولار)، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى تراجع إيرادات المشروعات وفقاً للجدول الزمني المخطط عقب تسليم جزيرة "العُميرة" في الربع الرابع من عام 2025. كما تأثر الأداء بانخفاض معدلات التشغيل وتراجع معدلات الإيجار اليومي عبر أسطول منصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع نتيجة التطورات الجيوسياسية في المنطقة. وقد تم تعويض ذلك جزئياً بإيرادات إضافية من ثلاث منصات إسناد بحرية وسفن دعم بحري إضافية.

الخدمات: ارتفعت الإيرادات بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 326 مليون درهم (89 مليون دولار)، مع ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 75 مليون درهم (20 مليون دولار). وجاءت هذه النتائج مدعومةً بمساهمة من إحدى مستودعات منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة التي تم نقلها من قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة إلى قطاع الخدمات. كما جاءت مساهمات إضافية من "Integr8"، وحدة تزويد السفن بالوقود التابعة لـ "نافيغ8"، في حين شهدت عمليات الموانئ البترولية ومحطة حاويات "بروج" انخفاضاً في مستويات النشاط.

مستجدات الخطط الاستراتيجية للشركة

تواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تنفيذ برنامجها الاستراتيجي لتوسيع الأسطول وتحديثه. ففي مارس 2026، انضمت ناقلة "عرادة"، خامس ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة من حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء السفن، إلى الأسطول، تلتها ناقلة "الطويلة" في إبريل. وتعد هذه الناقلات الجديدة ضمن طلبية بقيمة 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) تم تقديمها في عام 2022، حيث يتم تشغيل خمس منها اعتباراً من مايو 2026 ضمن عقود طويلة الأجل لنقل الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه "أدنوك للغاز"، بما يدعم تلبية الطلب المتنامي في أسواق الطاقة العالمية بكفاءة أعلى.

وقد صُمّمت الناقلات الجديدة لتقليل انبعاثات غاز الميثان بنسبة تصل إلى 50 بالمئة مقارنةً بناقلات الجيل السابق، بما يدعم خفض الانبعاثات في العمليات وتحسين الكفاءة والأداء من حيث التكاليف.

وقّعت "أدنوك للإمداد والخدمات" وشركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، اتفاقية لاستكشاف سبل التعاون في تعزيز مرونة سلاسل التوريد ضمن قطاع للألمنيوم. وتهدف الشركتان إلى تعزيز وتوسيع تعاونهما في مجال الخدمات اللوجستية، بما يشمل النقل وإدارة الأسطول والبنية التحتية. وتتضمّن الاتفاقية إمكانية إنشاء مشروع مشترك يركز على أصول الخدمات اللوجستية وخدمات النقل وحلول سلاسل التوريد المتكاملة. تم توقيع الاتفاقية في "اصنع في الإمارات"، المنصة الوطنية الرائدة لتحقيق التحوّل الصناعي والتقنيات المتقدمة والتصنيع المحلي.

التكنولوجيا والابتكار وتبني الذكاء الاصطناعي

تواصل الشركة إدماج أدوات الرقمنة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي على امتداد عملياتها لتعزيز الكفاءة والسلامة وجودة تقديم الخدمات. وخلال مشاركتها في فعاليات "اصنع في الإمارات"، استعرضت الشركة قدراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما فيها نظام إدارة الخدمات اللوجستية المتكامل لدعم التخطيط البحري واتخاذ القرار، بالإضافة إلى أول نموذج في دولة الإمارات لسفينة إنزال مصممة للتشغيل عن بُعد.

التوقعات

رفعت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" توجيهاتها المالية لعام 2026 في ما يتعلق بالإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح، وذلك استناداً إلى الأداء الفعلي المحقق خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2026.

وقد تأثرت نتائج الربع الأول ضمن قطاع التعاقدات البحرية بانخفاض أحجام مناولة المواد ضمن منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، إضافة إلى تطبيق مخصصات احترازية. وتواصل الشركة الحفاظ على توجيهات متحفظة تفترض الحد الأدنى من مستويات النشاط في ظل حالة التوترات الإقليمية.

تظل "أدنوك للإمداد والخدمات" متفائلة تجاه أساسيات العرض والطلب في سوق الشحن.

وقد تم تحديث افتراضات توجيهات قطاع الشحن اعتباراً من مايو 2026، مع الإبقاء على نهج حذر ومتحفظ مقارنة بمعدلات السوق السائدة. ونتيجة لذلك، تعكس التوجيهات المحدثة الأداء الفعلي منذ بداية العام حتى تاريخه، إلى جانب افتراضات متحفظة لبقية العام، رغم ظروف السوق الداعمة.

تؤكد "أدنوك للإمداد والخدمات" توقعاتها الإيجابية على المدى المتوسط، وتوجيهاتها بشأن معدل النمو السنوي المركب للفترة 2027–2029.

كما تستمر الاستثمارات في النمو على المسار الصحيح، دون تغيير في التوجيهات المتعلقة بالاستثمار الرأسمالي. وتحتفظ الشركة بقدرة مالية كبيرة تمكّنها من تنفيذ استثمارات إضافية تتجاوز المشروعات المعلنة.

ومن المقرر أن يبلغ إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2026 نحو1.252 مليار درهم (341 مليون دولار)، مع نمو بنسبة 5 بالمئة من عام 2026 حتى عام 2030 وتوزيعها على أساس ربع سنوي، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة ذات الصلة. كما تستهدف "أدنوك للإمداد والخدمات" الحفاظ على نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 2.0 إلى 2.5 مرة على المدى المتوسط.