وأوضحت أكبر شركة تأمين في ألمانيا أن أرباح التشغيل التي حققتها في الفترة المذكورة ارتفعت بنسبة 6.6 بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4.5 مليار يورو.

وارتفع صافي الأرباح العائد للمساهمين بنحو النصف تقريبًا ليصل إلى قرابة 3.8 مليار يورو، بحسب ما أعلنته الشركة المدرجة ضمن مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية.

ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى بيع حصص الشركة في مشروعات مشتركة سابقة بالهند، إلا أن أليانز أوضحت أن الأرباح كانت سترتفع أيضًا بنسبة 7 بالمئة حتى بدون هذا الأثر الاستثنائي. وعلى خلاف القطاع الصناعي، ظل قطاع التأمين بمنأى إلى حد كبير عن الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات.

في المقابل، تراجعت إيرادات أليانز بشكل طفيف من 54 مليار يورو إلى 53 مليارًا. كما استفادت الشركة، شأنها شأن شركات تأمين أخرى، من غياب الكوارث الطبيعية الكبرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ما أدى إلى انخفاض التعويضات في أكبر قطاعات أعمالها، وهو قطاع التأمين على الممتلكات.

وبناءً على ذلك، ارتفع الربح التشغيلي لهذا القطاع بنسبة 11 بالمئة ليصل إلى 2.4 مليار يورو. ويشمل هذا القطاع أيضا تأمين السيارات وتأمين المباني.

كما واصل قطاع إدارة الأصول تحقيق أداء قوي رغم حالة عدم اليقين العالمية، إذ ضخ العملاء صافي استثمارات إضافية بقيمة 45 مليار يورو في شركتي إدارة الصناديق "بيمكو" و"أليانز جلوبال إنفستورز" /آي جي ايه/.

وارتفعت بذلك الأصول التي يديرها العملاء إلى أكثر من 2 تريليون يورو. وزاد الربح التشغيلي لقطاع إدارة الأصول بنحو 6 بالمئة ليصل إلى 857 مليون يورو، وقالت أليانز إنه كان سيرتفع بنسبة 15 بالمئة لولا ضعف الدولار.

وتعود خسائر العملة بشكل رئيسي إلى أن "بيمكو" شركة تابعة أمريكية تُعد ميزانياتها بالدولار.

في المقابل، شهدت أعمال التأمين الصحي الخاص والتأمين على الحياة أداءً أضعف، إذ تراجع كل من حجم الأعمال الجديدة والنتائج التشغيلية.ورغم ذلك، أبقى مجلس إدارة أليانز على توقعاته للعام بأكمله دون تغيير، متوقعًا تحقيق أرباح تشغيلية تبلغ 17.4 مليار يورو، مع هامش زيادة أو نقصان قدره مليار يورو.