وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أن واردات أوروبا من وقود الطائرات من الشرق الأوسط انخفضت من 330 ألف برميل يوميا في مارس إلى 60 ألفا فقط في أبريل، إذ أدت حرب إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى قطع الإمدادات من الخليج.

وتقول الوكالة إن المناطق المستوردة مثل أوروبا تحتاج في الوضع الأمثل إلى تعويض ما لا يقل عن 80 بالمئة، ويفضل 90 بالمئة، من كميات الواردات المفقودة من الشرق الأوسط لتجنب النقص خلال فصل الصيف.

وتشير الوكالة إلى أن واردات أوروبا الصافية من وقود الطائرات في أبريل بلغت 70 بالمئة من مستواها في مارس.

وزادت أوروبا وارداتها من وقود الطائرات من الولايات المتحدة ونيجيريا، ولكن ليس بكميات كافية لتغطية الكمية المفقودة من الشرق الأوسط. وتُظهر بيانات شركة كبلر أن تلك التدفقات بلغت 221 ألف برميل يوميا في أبريل.