وتُسلط الدراسة التي أجراها معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، الضوء على اعتماد القارة الأوروبية على الغاز الروسي في وقت يُؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات الهيدروكربونات العالمية.

وبفضل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 6.9 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022، وفق الدراسة.

وكان الاتجاه مماثلا في أبريل، إذ ارتفعت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 17 بالمئة أخرى على أساس سنوي، بحسب ما أفاد معهد IEEFA وكالة فرانس برس.

ومنذ الحرب الروسية ضد أوكرانيا عام 2022، سعت أوروبا، في إطار تنويع مصادرها الاقتصادية، إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال للحد من اعتمادها التاريخي على الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب.

وشكّلت هذه الواردات 45 بالمئة من إجمالي واردات الغاز في عام 2025، بينما نُقلت النسبة المتبقية عبر خطوط الأنابيب، وفق المفوضية الأوروبية.

لكن تدفق الغاز الروسي استمر، إذ لا تزال روسيا ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، رغم موافقة المفوضية الأوروبية على حظر جميع واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بحلول خريف 2027، بهدف حرمان موسكو من الموارد التي تموّل حربها في أوكرانيا.

وقد استوردت فرنسا خصوصا من الغاز الطبيعي المسال الروسي أكثر من أي دولة أوروبية أخرى في الربع الأول من عام 2026، مسجلةً رقما قياسيا في يناير، وفق المعهد.

في غضون ذلك، زادت أوروبا اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال الأميركي منذ الحرب في أوكرانيا، وازداد هذا الاعتماد بشكل ملحوظ منذ الحرب في الشرق الأوسط، لدرجة أن الولايات المتحدة "تتجه لأن تصبح المورد الرئيسي للغاز في القارة بحلول عام 2026"، وفق معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.

وفي الربع الأول من العام، حافظت النرويج على صدارتها كمورد رئيسي للاتحاد الأوروبي بحصة بلغت 31 بالمئة، تلتها الولايات المتحدة (28 بالمئة)، ثم روسيا (14 بالمئة)، وذلك في ما يتعلق بإجمالي الواردات من الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المنقول عبر الأنابيب، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية.

ووفق معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، قد يستورد الاتحاد الأوروبي 80 بالمئة من وارداته من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بحلول عام 2028.