ونقلت صحيفة فيدوموستي الروسية عن نوفاك القول إنه سيتم نشر التوقعات الجديدة في وقت لاحق من اليوم، وتضع في الحساب العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على الاقتصاد.

وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أن روسيا تتوقع الآن نمو الاقتصاد بمعدل 1.4 بالمئة خلال العام المقبل ثم بنسبة 2.4 بالمئة خلال 2029.

وقال نوفاك إن معدل التضخم سيسجل 5.2 بالمئة خلال العام الحالي، مضيفا أن التضخم سيقترب من المستوى المستهدف البالغ 4 بالمئة خلال 2027.

ويرى نائب رئيس الوزراء الروسي أن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في الشرق الأوسط تقلص معدل النمو المتوقع بما يتراوح بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية خلال الفترة من 2026 إلى 2029.

كما يتوقع نوفاك انكماش الطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط إلى أقل من مستويات ما قبل الحرب التي نشبت في 28 فبراير الماضي.

كان سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي يدور حول 70 دولارا للبرميل، في حين يزيد السعر حاليا عن 100 دولارا للبرميل.