وقالت رئيسة الاتحاد هيلديغارد مولر في تصريحات نُشرت الأربعاء: "للأسف، علينا الآن أن نفترض، استنادا إلى الحسابات الحالية، أن 225 ألف وظيفة ستفقد بحلول عام 2035".

وأضافت أن نحو 100 ألف وظيفة فقدت بالفعل بين عامي 2019 و2025، بينما كان الاتحاد قد توقع سابقا فقدان 190 ألف وظيفة بين عامي 2019 و2035.

وأوضحت مولر أن الموردين سيتضررون بشكل خاص، إذ يؤدي التحول من السيارات العاملة بمحركات الاحتراق إلى التنقل الكهربائي إلى خسائر كبيرة في الوظائف داخل قطاع التوريد.

كما حملت ما وصفته بـ"أزمة تنافسية خطيرة ومستمرة" في ألمانيا وأوروبا مسؤولية تدهور التوقعات.

وقالت مولر: "الظروف تتدهور بشكل ملحوظ"، مشيرة إلى ارتفاع الضرائب والرسوم، وارتفاع أسعار الطاقة، وكلفة العمالة المرتفعة، والبيروقراطية المفرطة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة.