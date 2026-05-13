وسجلت الشركة أعلى أرباح تاريخية للربع الأول قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بقيمة 307 ملايين دولار، بنمو 11.7 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفع صافي الأرباح إلى 210 ملايين دولار، بزيادة تفوق 20.7 بالمئة، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي ومرونة نموذج الأعمال.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو كميات الوقود المباعة، وتحسن الهوامش، وارتفاع مساهمة قطاع التجزئة غير المرتبط بالوقود، إضافة إلى توسع العمليات الدولية، في ظل تنوع أعمال الشركة في الإمارات والسعودية ومصر.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك للتوزيع"، بدر سعيد اللمكي: "بدأنا عام 2026 بزخم قوي وأداء يعكس مرونة نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام. سجلنا نمواً بنسبة 21 بالمئة في صافي الأرباح خلال الربع الأول رغم تقلبات الأسواق. وتعكس شبكة أعمالنا المتنامية وزيادة مساهمة قطاع التجزئة غير المرتبط بالوقود قوة استراتيجيتنا، كما تدعم مكانتنا كشركة دولية رائدة في قطاعي التنقل والتجزئة. وبفضل قدرتنا على توليد التدفقات النقدية وميزانيتنا القوية، نتمتع بمرونة مالية تمكّننا من الاستثمار في فرص النمو وتحقيق قيمة طويلة الأمد."

توسع الشبكة ونمو المبيعات

أضافت الشركة 22 محطة خدمة جديدة خلال الربع الأول، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 1032 محطة، مع تقدم واضح نحو تحقيق خطتها التوسعية لعام 2026.

كما سجلت كميات الوقود المباعة مستوى قياسياً عند 3.82 مليار لتر، بنمو 2.4 بالمئة على أساس سنوي.

التجزئة غير المرتبطة بالوقود تقود النمو

حقق قطاع التجزئة غير المرتبط بالوقود نمواً بنسبة 10 بالمئة في إجمالي الأرباح، مدعوماً بزيادة إقبال العملاء، وتحسين تحويلهم إلى متاجر التجزئة، إضافة إلى تطوير العروض التجارية.

وتواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها لمضاعفة المعاملات في هذا القطاع بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023.

الاستثمار في التنقل المستدام

أعلنت الشركة عن خطط لإنشاء شبكة وطنية للشحن الكهربائي السريع بحلول 2027، تشمل 8 طرق رئيسية في الدولة، مع إطلاق أكبر مركز شحن سريع في المنطقة يضم 60 نقطة شحن.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

تعمل الشركة على تنفيذ أكثر من 20 مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين سلاسل الإمداد وتجربة العملاء، مع نمو برنامج الولاء "مكافآت أدنوك" إلى 2.69 مليون عضو بزيادة 14.2 بالمئة.

التوسع في خدمات التجزئة

تستهدف الشركة افتتاح 5 مواقع جديدة من مفهوم "The Hub من أدنوك" خلال 2026، مع خطة للوصول إلى 30 موقعاً بحلول 2030.

كما وقّعت اتفاقيات لتعزيز التصنيع المحلي وتوفير زيوت تشحيم متقدمة لشركات صناعية كبرى.

وفي سياق تطوير تجارب التجزئة على الطرق، تواصل الشركة تنفيذ خطط التوسع المرتبطة بمفهوم "The Hub من أدنوك"، مستهدفًة افتتاح خمسة مواقع إضافية خلال عام 2026 ويوفر هذا المفهوم مساحات تجزئة تفوق نظيراتها في محطات الخدمة التقليدية بثلاثة أضعاف، بما يعزز إيرادات قطاع التجزئة غير الوقود ويقدم تجربة متكاملة للعملاء تخدم متطلباتهم اليومية.

وتستهدف أدنوك للتوزيع تشغيل 30 موقعاً من "The Hub من أدنوك" بحلول عام ،2030 مع تحقيق مساهمة متوقعة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 30 مليون دولار. وارتكزت قوة ومرونة قطاع إدارة الأصول العقارية خلال الربع الأول من العام على قاعدة واسعة من المستأجرين والشركاء المحليين، ما أسهم في رفع معدلات إقبال العملاء على محطات خدمة أدنوك للتوزيع وتعزيز ماكنتها كوجهات تسوق مفضلة

عوائد المساهمين

وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 5.14 فلس للسهم، مع سياسة توزيع أرباح سنوية لا تقل عن 700 مليون دولار أو 75 بالمئة من صافي الأرباح حتى عام 2030.

"اصنع في الإمارات"… دعم التصنيع المحلي والابتكار

وخلال مشاركتها في فعاليات معرض "اصنع في الإمارات 2026"، أعلنت "أدنوك للتوزيع" عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "ديتك أيه آي" لتطبيق نظام "سويفت" للدفع الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في متاجر واحات "أدنوك" على مستوى الدولة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في تقليص متوسط زمن إتمام عمليات الدفع بنسبة تتجاوز 60 بالمئة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرتقي بتجربة العملاء إلى مستويات جديدة.

كما أكدت الشركة، خلال مشاركتها في المعرض، التزامها الراسخ بدعم منظومة التصنيع المحلي وتعزيزها، من خلال توقيع اتفاقيات لتوفير حلول زيوت تشحيم عالية الأداء مُصنَّعة محلياً لكلٍّ من شركتي الإمارات العالمية للألمنيوم وبروج.

وتعكس هذه الاتفاقيات الدور الفاعل الذي تؤديه "أدنوك للتوزيع" في دعم سلاسل القيمة الوطنية، وتعزيز المحتوى المحلي، والإسهام في بناء منظومة صناعية أكثر مرونة واستدامة.