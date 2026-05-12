وذكرت هيئة الاذاعة الكورية الجنوبية أن مكتب الاحصاء الاقتصادي بالبنك المركزي قال الثلاثاء إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعد حساب التضخم، ارتفع بنسبة 1.694 بالمئة خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، لتتصدر كوريا الجنوبية قائمة تضم 22 دولة أصدرت تقديراتها الأولية أمس الاثنين.

وسجلت إندونيسيا نموا بنسبة 1.367 بالمئة والصين 1.3 بالمئة، في حين سجلت اقتصاديات أخرى مثل الولايات المتحدة معدلات نمو أقل من 1 بالمئة.