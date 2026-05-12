وقالت الهيئة إنها سجلت إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 6.45 مليار درهم (حوالي 1.76 مليار دولار)، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 2.88 مليار درهم، والأرباح التشغيلية 1.29 مليار درهم، وصافي الأرباح 0.94 مليار درهم.

من جانبه، قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة، مستلهمين رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبتوجيهاتهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومواصلة دورنا المحوري في دعم مسيرة دبي التنموية."

وأضاف الطاير: "حققت هيئة كهرباء ومياه دبي بداية استثنائية لعام 2026، ففي الربع الأول، حيث سجلت أعلى إيرادات وأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) وأرباح تشغيلية وصافي أرباح على الإطلاق. وارتفع صافي الأرباح الموحدة للهيئة بنسبة تقارب 90 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وقد شكلت الطاقة النظيفة نسبة 18.5 بالمئة من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال الربع الأول. وسجلنا إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 6.45 مليار درهم، وأرباحاً قبل الاستقطاعات بلغت 2.88 مليار درهم، وأرباحاً تشغيلية بلغت 1.29 مليار درهم، وصافي أرباح بلغ 0.94 مليار درهم. كما عززنا البنية التحتية للمياه بإضافة 60 مليون جالون يومياً من القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية إلى 555 مليون جالون يومياً. وفي ظل بيئة جيوسياسية مليئة بالتحديات، يعكس أداؤنا القياسي قوة اقتصاد دبي، والنمو المستمر في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، إضافة إلى تركيزنا على التميز التشغيلي والاستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين على المدى الطويل. وقد حققت الهيئة لوحدها صافي أرباح قدرها 1.05 مليار درهم للربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 55.8 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وقد وزّعنا أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم في أبريل 2026 عن النصف الثاني من عام 2025، ونتوقع، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، توزيع أرباح أخرى بقيمة 3.1 مليار درهم في أكتوبر 2026 عن النصف الأول من عام 2026."

ملخص الأداء التشغيلي ربع السنوي

خلال الربع الأول من عام 2026، بلغ إجمالي إنتاج هيئة كهرباء ومياه دبي من الطاقة إلى 11.09 تيراوات ساعة بزيادة قدرها 5.65 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبلغ إنتاج الهيئة من الطاقة النظيفة خلال الربع الأول 2.06 تيراوات ساعة، بما يعادل 18.5 بالمئة من إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة.

كما ارتفع إجمالي إنتاج الهيئة من المياه المحلاة إلى رقم قياسي بلغ 37.57 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.51 بالمئة. وارتفع عدد حسابات المتعاملين بصورة واضحة بمقدار 19,803 حساباً خلال الربع الأول. وخلال الاثني عشر شهراً الماضية المنتهية في الربع الأول من 2026، ارتفع إجمالي عدد حسابات المتعاملين بمقدار 65,086 حساباً بنسبة نمو سنوي بلغت 5.08 بالمئة.

تحقيق النمو

بنهاية الربع الأول من عام 2026، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة في النظام الكهربائي للهيئة 17,979 ميجاوات، منها 3,860 ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة، بما يمثل 21.5 بالمئة من مزيج الطاقة. إضافةً إلى ذلك، قامت الهيئة بتشغيل الوحدة (أ) من محطة حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ما أضاف 60 مليون جالون يومياً إلى القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة. وتمثل هذه التقنية حالياً 23 بالمئة من إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه. ومن المتوقع أن تضيف الهيئة 120 مليون جالون يومياً من القدرة الإنتاجية باستخدام تقنية التناضح العكسي خلال عام 2026.

خلال الربع الأول، دشنت الهيئة محطتي تحويل جهد 132 كيلوفولت، و400 محطة تحويل جهد 11-6.6 كيلوفولت. وبلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية 2,223 نقطة بنهاية الربع الأول من عام 2026، تشمل محطات "الشاحن الأخضر" التابعة للهيئة، بالإضافة إلى محطات الشحن التابعة لمشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

توزيعات الأرباح

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، تتوقع هيئة كهرباء ومياه دبي دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر. وقد عقدت الهيئة اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 2 إبريل 2026. وبتاريخ 20 إبريل 2026، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الثاني من عام 2025، وذلك للمساهمين المسجلين بتاريخ 13 إبريل 2026. ومن المتوقع توزيع أرباح النصف الأول من عام 2026 بقيمة 3.1 مليار درهم في أكتوبر 2026 بعد الحصول على الموافقات اللازمة.