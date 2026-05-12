وبلغت الأرباح بعد الضريبة 168.97 مليون درهم، مقارنة بـ167.18 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2025.

وحققت دبي للاستثمار أداءً مستقراً في الربع الأول للعام 2026، ويعزى الفضل في ذلك إلى تنوع أنشطتها واستقرار قطاعاتها الرئيسية.

واستند أداء المجموعة إلى تدفقات العوائد الدورية المستقرة من إيجارات الأراضي التابعة لها، إضافةً إلى أصول أخرى مُولِّدة للدخل، ناهيك عن الأداء المتوازن لقطاعات أعمالها الأساسية.

وحافظ قطاع العقارات، والذي يشمل تأجير الأراضي، على دوره كمحرك رئيسي للأداء، بدعم من مستويات الإشغال المستقرة وتدفقات العائدات المتكررة، فيما واصلت أنشطة التصنيع والمقاولات تسجيل أداءً متوازناً.

بلغ إجمالي أصول الشركة 23.43 مليار درهم بتاريخ في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 23.28 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 15.39 مليار درهم، مقارنة 15.22 مليار درهم بحلول نهاية العام الماضي، ما يعكس قوة أصول دبي للاستثمار واستمرار تركيزها على تحقيق قيمة طويلة الأجل.

وتعليقاً على النتائج، قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: "يعكس أداء الربع الأول قوة وتوازن نموذج الأعمال في دبي للاستثمار، وقدرته على الاستمرار بنتائج مستقرة رغم تغيّر ظروف السوق. ونواصل الالتزام بنهج منضبط في توزيع الأصول، مع التركيز على وضوح مصادر الدخل واستمرارية تشغيل قطاعاتنا الأساسية. ويعزز هذا النهج قدرتنا على مواجهة تقلبات السوق والحفاظ على استقرار الأداء، مع عائدات متكررة وأصول متنوعة تواصل تحقيق نتائج مستقرة على المدى الطويل."

الرؤية المستقبلية

تواصل دبي للاستثمار تركيزها على تعزيز النمو في قطاعاتها الأساسية استناداً إلى أدائها في الربع الأول، مرتكزة على تنوع أعمالها والنهج الواضح في إدارة عملياتها.

وتحرص الشركة على تنفيذ مشاريعها في قطاع العقارات وفق الجداول المعتمدة، مع تقدّم أعمال البناء في عدد من المشاريع الرئيسية، منها مشروع "دانه بيي" في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، و"فيوليت تاور" في قرية جميرا الدائرية في دبي، بالإضافة إلى "أصايل أفنيو" كجزء من مشروع "تلال مردف" في دبي. وتتواصل عمليات التسليم في الأجزاء المكتملة، مع مزيد من التسليمات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وتستمر دبي للاستثمار في تعزيز استثماراتها في الأصول المدرة للدخل عبر جملة من القطاعات الأساسية، من بينها قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والاستثمارات المالية، بما يتماشى مع تركيزها على الاستثمار في القطاعات التي تشهد طلباً مستقراً. كما تواصل أعمال التصنيع دعم قطاعي البناء والبنية التحتية في الأسواق الرئيسية.

ونجحت دبي للاستثمار في الحفاظ على أدائها رغم التغيرات التي يشهدها السوق، مرتكزة في ذلك على قوة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومتانة وضعها المالي، مع تركيز مستمر على النمو المستدام وبناء القيمة على المدى الطويل.