وكان معدل التضخم ارتفع بالفعل في مارس إلى 2.7 بالمئة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بعد أن بلغ 1.9 بالمئة في فبراير الماضي.

وقالت رئيسة مكتب الإحصاء الاتحادي، روت براند: "الارتفاع المتجدد في أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران عزز التضخم الإجمالي للشهر الثاني على التوالي. ويشعر المستهلكون بشكل واضح بالضغوط السعرية المستمرة، خصوصا في أسعار الوقود".

وقفزت أسعار الطاقة في أبريل بنسبة 10.1 بالمئة نتيجة الارتفاع السريع في أسعار النفط الخام. وارتفعت أسعار الوقود بأكثر من الربع لتصل إلى 26.2 بالمئة، بينما زادت أسعار زيت التدفئة الخفيف بأكثر من النصف إلى 55.1 بالمئة.

في المقابل، انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 4.5 بالمئة، والغاز الطبيعي بما يشمل تكاليف التشغيل بنسبة 3 بالمئة، والتدفئة المركزية بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف خلال أبريل. وسجلت أسعار السكر والمربى والعسل والحلويات الأخرى ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمئة، من بينها الشوكولاتة بنسبة 9.7 بالمئة. كذلك ارتفعت أسعار اللحوم والفواكه بنسبة 3.6 بالمئة لكل منهما.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الدهون والزيوت الغذائية بنسبة 13.9 بالمئة، بما في ذلك الزبدة بنسبة 25.4 بالمئة، وزيت الزيتون بنسبة 8.9 بالمئة. كما انخفضت أسعار البطاطس بنسبة 14.4 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار البيض بنحو 15 بالمئة.

وارتفعت أيضا أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 11.2 بالمئة، إضافة إلى التبغ بنسبة 6.2 بالمئة. أما الأجهزة الإلكترونية الترفيهية فأصبحت أرخص بنسبة 6.1 بالمئة.

وارتفعت أسعار الخدمات خلال شهر أبريل بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وشمل ذلك ارتفاع أسعار صيانة وإصلاح المركبات بنسبة 5 بالمئة، والمطاعم بنسبة 3.2 بالمئة، والإيجارات الأساسية بنسبة 1.8 بالمئة.

وكانت الرحلات السياحية الشاملة من بين الخدمات القليلة التي انخفضت أسعارها بنسبة 3.5 بالمئة.

وقالت خبيرة التضخم في معهد الاقتصاد الكلي وأبحاث الدورة الاقتصادية التابع لمؤسسة هانس بوكلر، زيلكه توبر، إن موجة ارتفاع الأسعار "لم تصبح واسعة النطاق حتى الآن"، وأضافت: "إذا أمكن إنهاء حرب إيران وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسابيع المقبلة، فمن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط الخام بشكل واضح، ومعها التضخم".

لكن المخاوف تتزايد من امتداد تأثير الحرب مع إيران إلى كامل الاقتصاد، بعدما أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل لدى الشركات، ما قد يدفع أيضا أسعار المواد الغذائية والخدمات إلى الارتفاع بقوة. ووفقا لبيانات معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، تعتزم أعداد متزايدة من الشركات رفع أسعارها، خصوصا في قطاعي المطاعم وتجارة التجزئة.