ومن المقرر أن يصبح المشروع، الواقع قبالة سواحل "نورفولك" في المملكة المتحدة، عند اكتماله، أكبر محطة طاقة رياح بحرية منفردة في العالم.

وتستثمر مبادلة في هذا المشروع الرائد ضمن تحالف تقوده صناديق استثمارية تديرها شركة "أبولو"، ويضم كلًا من برنامج "نظام التقاعد الجامعي في المملكة المتحدة" و"صندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك".

ويأتي هذا الاستثمار عقب استحواذ صناديق "أبولو" على حصة بنسبة 50 بالمئة في المشروع المشترك المالك لـ"هورنسي 3"، فيما تحتفظ شركة "أورستد" بالنسبة المتبقية البالغة 50 بالمئة، مع استمرارها في إدارة عمليات التطوير والإنشاء والتشغيل للمشروع.

ويُعد "هورنسي 3" ثالث مشروع لطاقة الرياح البحرية من حيث القدرة الإنتاجية تطوره شركة "أورستد" ضمن منطقة "هورنسي" في بحر الشمال.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع، عند اكتماله، قدرة إنتاجية تبلغ 2.9 غيغاواط، بما يكفي لتزويد أكثر من 3.3 مليون منزل في المملكة المتحدة بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وتُعد المملكة المتحدة أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في العالم خارج الصين، ومن أكثر الأسواق العالمية استقراراً في هذا القطاع؛ بفضل بيئتها التنظيمية المستقرة والتزامها طويل الأمد بالسياسات الداعمة.

وتسعى المملكة المتحدة لرفع قدراتها الإنتاجية إلى 50 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، تماشياً مع طموحاتها لتحقيق الحياد المناخي.

ويستند هذا الهدف إلى النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، والذي من المتوقع أن يزيد إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2060، نتيجة التحولات الهيكلية في قطاعات النقل والتدفئة والبنية التحتية الرقمية.

وبهذه المناسبة، قال كريم الجزّار، رئيس وحدة البنية التحتية (في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) في قطاع استثمارات الأصول المادية لدى مبادلة، إن مشروع هورنسي 3 يعد أحد أبرز أصول البنية التحتية واسعة النطاق، حيث يساهم بفاعلية في زيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة ضمن أحد أكثر أسواق طاقة الرياح البحرية رسوخاً واستقراراً على مستوى العالم.

وأضاف أن هذا الاستثمار يعكس نهج مبادلة في التعاون مع شركاء متمرسين للاستثمار في أصول لديها إمكانات تشغيلية واضحة، وأداء مستدام طويل الأمد، بما يتماشى مع استراتيجيتها التي تركز على الاستثمار في الأصول التي تضمن استقرار التدفقات النقدية وتعزز مرونة محفظتها الاستثمارية.

وأشار إلى أنه وفي ظل تنامي الطلب العالمي على الكهرباء، تبرز مثل هذه المشاريع واسعة النطاق كركيزة أساسية لتوسيع قدرات توليد الطاقة الكهربائية، وتسريع التحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة.

من جانبه، رحب آدم بيتري، شريك البنية التحتية في أبولو، بشركة مبادلة كشريك إستراتيجي متميز ضمن ائتلاف "هورنسي 3"؛ حيث يعكس هذا الاستثمار المشترك القيمة النوعية للمشروع وحجمه وإمكاناته الهائلة كأحد أصول البنية التحتية الإستراتيجية طويلة الأمد، بما يمتلك من قدرات لتوفير الطاقة المتجددة والموثوقة لأكثر من 3 ملايين منزل في أنحاء المملكة المتحدة.

وتساهم هذه الصفقة في ترسيخ الشراكة المتنامية بين مبادلة و"أبولو"، كما تدعم نمو محفظة مبادلة واستثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

وكانت مبادلة قد استثمرت في عددٍ من منصات الطاقة المتجددة، بما في ذلك "تاتا باور للطاقة المتجددة" و"سكاي بورن للطاقة المتجددة" و"بي إيه جي للطاقة المتجددة" و"ريزولف إنرجي"، مما يؤكد دور مبادلة المحوري في تطوير مشاريع الطاقة المستدامة حول العالم.