وأوضحت الشركة، الثلاثاء، في ميونخ أن هذا الطلب، خصوصا من مراكز البيانات، أدى إلى تسجيل طلبات شراء قياسية خلال الربع الثاني من السنة المالية، لتواصل الشركة تحقيق نتائج قوية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة أصبحت من بين الأعلى قيمة في ألمانيا بعد نحو عامين ونصف من الارتفاع المتواصل في أسهمها.

وكانت "سيمنس إنرجي" قد أعلنت بالفعل في أبريل الماضي، استنادا إلى بيانات أولية، تحسن أعمالها ورفعت توقعاتها المالية، وهو ما أكدته الآن بالأرقام النهائية.

الأرباح تقفز بنحو الثلثين

وارتفع صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بمقدار الثلثين ليصل إلى 835 مليون يورو، كما ارتفعت الإيرادات من 10 مليارات إلى 10.3 مليار يورو، بينما زادت قيمة سجل الطلبات من 14.4 مليار إلى 17.7 مليار يورو.

وتسعى الشركة إلى تحقيق أرباح بنحو 4 مليارات يورو حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"سيمنس إنرجي"، كريستيان بروخ: "بيئة السوق التي نعمل فيها لا تزال إيجابية للغاية رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي... هذا ينعكس في ربع سنوي قوي للغاية مجددا وفي أداء مقنع خلال النصف الأول من العام"، مشيرا إلى أن رفع التوقعات المالية يعكس قناعة الشركة باستمرار هذا التطور الإيجابي.

كما تواصل شركة "سيمنس جاميسا"، التابعة للمجموعة والمتخصصة في طاقة الرياح، التعافي من أزمتها، بعدما كانت تتسبب مرارا في تكبد المجموعة خسائر كبيرة.

وسجلت الشركة خلال الربع الأخير خسارة قدرها 39 مليون يورو فقط، مقارنة بأكثر من نصف مليار يورو قبل عام. ومن المتوقع أن تعود "جاميسا" إلى تحقيق أرباح خلال أحد الأرباع المقبلة.

وظلت وحدتا "خدمات الغاز" و"تقنيات الشبكات" أكبر مصدرين للأرباح خلال الربع الثاني، بعدما حققت كل منهما أكثر من نصف مليار يورو أرباحا.

وتعتزم "سيمنس إنرجي" إعادة جزء من العائدات إلى المساهمين عبر تسريع برنامج إعادة شراء الأسهم الجاري حاليا.