وحظي الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى باستقبال شعبي واسع، في خطوة عكست عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وتطلعات مشتركة لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.

وفد إماراتي رفيع المستوى

وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الذي أكد في كلمته أن دمشق تحتل مكانة خاصة في وجدان الإماراتيين، وأن الروابط التاريخية بين البلدين تشكل قاعدة صلبة للانطلاق نحو شراكات أوسع وأكثر تأثيراً.

وقال الزيودي إن الهدف يتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق التعاون، وتعزيز الشراكات القائمة على التكامل الحقيقي والقيمة المضافة.

وأضاف أن المنتدى، بما يتضمنه من جلسات متخصصة ومشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص، يعكس قناعة مشتركة بأن التكامل الاقتصادي والحوار المباشر هما المسار الأمثل لتعزيز النمو، ورفع القدرة التنافسية، وخلق فرص نوعية قادرة على تحقيق الازدهار.

رؤية سورية للتكامل الاقتصادي

من جانبه، اعتبر وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار أن ما يمكن بناؤه بين سوريا والإمارات يتجاوز مجرد مشاريع اقتصادية، مشيراً إلى أن التقاء الخبرات الإماراتية مع الطاقات السورية يفتح المجال لبناء مستقبل اقتصادي مشترك يقوم على الشراكة طويلة الأمد.

قطاعات متنوعة وفرص شراكة واسعة

ويتضمن المنتدى عقد جلسات حوارية يشارك فيها مسؤولون ومستثمرون من الجانبين، وتهدف إلى توفير منصة مباشرة للنقاش حول فرص الاستثمار والتعاون في مجالات تشمل التجارة، والتعليم، والخدمات المالية، والسياحة، والعقارات، والتطوير العمراني، والزراعة، والأمن الغذائي، والطاقة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي.

وكان الوفد الإماراتي قد وصل إلى دمشق، الأحد، في زيارة رسمية تركز على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، واستكشاف فرص الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية.

مشاريع بمليارات الدولارات

وتأتي أعمال المنتدى في ظل إعلان البلدين، خلال العام الماضي، عن عدد من المشاريع ومذكرات التفاهم بمليارات الدولارات، من أبرزها مشاريع لشركة «إيجل هيلز» بقيمة استثمارية متوقعة تبلغ 50 مليار دولار، واستثمارات سياحية محتملة لمجموعة «الحبتور» بنحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية وميناء طرطوس بقيمة تقارب 800 مليون دولار.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «دانة غاز» لتطوير حقول الغاز في سوريا.

تبادل تجاري متنامٍ

وبحسب بيانات رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسوريا نحو 1.3 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما تحتضن الإمارات نحو 40 ألف شركة سورية، ما يعكس مستوى العلاقات الاقتصادية القائمة، والفرص المتاحة لتطويرها خلال المرحلة المقبلة.