أكّد عدد من الوزراء السوريين المشاركين في المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، الذي انطلقت فعالياته أمس الإثنين بدمشق، أهمية هذا المنتدى، بوصفه منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والإمارات، مشيرين إلى أن ما يتضمنه من نقاشات ولقاءات في مختلف المجالات يسهم في دعم مسار التنمية وتحفيز الاستثمار.
وأوضح وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية، أن الملتقى يشكل خطوة مهمة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في دعم مرحلة التعافي والتنمية في سوريا.
وأشار برنية إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة، لاستقطاب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، لافتاً إلى أن الملتقى يشهد مشاركة واسعة من المستثمرين الإماراتيين والسوريين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
قطاع الاتصالات
من جانبه، اعتبر وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، أن المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي محطة مهمة في مسار عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي، مشيراً إلى أن مشاركة وفد إماراتي واسع يضم ممثلين عن قطاعات اقتصادية واستثمارية متعددة، تعكس تنامي الاهتمام بفرص الاستثمار المتنوعة في سوريا.
وأوضح هيكل أن العلاقات الاقتصادية بين سوريا والإمارات تتسم بتعدد مجالات التعاون، ولا سيما في قطاعات الاستثمار واللوجستيات والاتصالات والزراعة، لافتاً إلى أن هذه الملفات تشهد نقاشات جدية في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.
وأشار هيكل إلى أن قطاع الاتصالات في الإمارات يعد من القطاعات المتقدمة عالمياً، مؤكداً أن الوزارة تعمل على جذب الخبرات والكفاءات والاستثمارات الإماراتية إلى السوق السورية، من خلال تطوير شراكات استراتيجية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
التعاون الزراعي
بدوره، اعتبر وزير الزراعة السوري باسل السويدان، أن المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الزراعي بين سوريا والإمارات، ولا سيما في مجالات الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي.
وأوضح السويدان أن جانباً مهماً من أعمال المنتدى يركز على قطاع الزراعة والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقيات وشراكات بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز تصدير المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق الإماراتية والخليجية.
وأشار السويدان إلى أن توجيهات القيادتين في سوريا والإمارات، تركز على تسهيل التعاون، وتنشيط الشراكات الزراعية، بما يخدم تحقيق الأمن الغذائي في البلدين، لافتاً إلى أن هذه الشراكات ستنعكس بشكل مباشر على المزارعين السوريين، من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية، وتحسين جودة الإنتاج.
وأكد السويدان أن سوريا تمتلك مقومات زراعية كبيرة وفوائض إنتاجية في عدد من المواسم، ما يتطلب تطوير الصناعات الزراعية وتعزيز عمليات الفرز والتوضيب والتصدير وفق معايير حديثة، إضافة إلى إدخال التقنيات الزراعية الحديثة، وتأمين مستلزمات الإنتاج للحفاظ على جودة وسمعة المنتج السوري في الأسواق الخارجية.
قطاع السياحة
ورأى وزير السياحة السوري مازن الصالحاني أن المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا والإمارات، مشيراً إلى وجود توجيهات واضحة من قيادتي البلدين لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح الصالحاني أن الاتفاقيات والعقود المتوقع توقيعها خلال المنتدى ستنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي، وتسهم في دعم التنمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الصالحاني إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة للتعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، معرباً عن تفاؤله بأن تثمر هذه اللقاءات عن مشاريع وشراكات، تنعكس آثارها بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.
وانطلقت في وقت سابق الاثنين، فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية، بهدف بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.