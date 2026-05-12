وذكرت رابطة مصنعي وتجار السيارات البريطانية أنه تم تسجيل بيع 86943 سيارة كهربائية مستعملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 32 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية إلى وصول حصة السيارات الكهربائية كليا من سوق السيارات البريطانية إلى 4.3 بالمئة وهو رقم قياسي لها.

وقالت رابطة مصنعي وتجار السيارات إن هذه الأرقام نتيجة زيادة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتخفيضات الأسعار والحوافز الحكومية لشراء السيارات الكهربائية الجديدة.

في الوقت نفسه شهدت سوق السيارات المستعملة في بريطانيا استقرارا واضحا خلال الربع لأول من العام الحالي، مع تراجع المبيعات بنسبة 0.2 بالمئة فقط إلى مليونين و16232 سيارة فقط.

وتراجعت مبيعات السيارات المستعملة التي تعمل بالبنزين خلال الربع الأول بنسبة 0.6 بالمئة سنويا إلى مليون و147969 سيارة في حين تراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل (السولار) بنسبة 6.7 بالمئة إلى 629987 سيارة.

وقال مايك هويز الرئيس التنفيذي للرابطة "سوق السيارات المستعملة في بريطانيا ظلت مستقرة خلال الربع الأول، نتيجة ضعف المبيعات في مارس، مقارنة بالأداء القوي لها في الشهر نفسه من 2025 .. الأنباء الجيدة هي الطلب القياسي على السيارات الكهربائية المستعملة، مع نمو الخيارات المتاحة من جانب المصنعين التي تتدفق إلى سوق السيارات المستعملة".

وأضاف أن "ارتفاع أسعار الوقود بسبب الصراع في إيران، ربما أدى إلى زيادة أكبر في الطلب، لكن للحفاظ على هذا الزخم يجب استخدام كل الأدوات المالية والسياسية المتاحة لضمان استمرار الحالة الجيدة لسوق السيارات التي تصدر صفر انبعاثات التي يمكن أن تتدفق بعد ذلك إلى سوق السيارات المستعملة".