وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات نقطتي أساس إلى 2.540 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 1997.

وأظهر ملخص الآراء في اجتماع الشهر الماضي، الذي صدر الثلاثاء، أن بعض صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان عبروا عن ضرورة رفع أسعار الفائدة قريبا وأشار أحدهم إلى احتمال تسريع وتيرة الزيادات إذا تزايدت مخاطر التضخم.

ووفقا ليوكي كيمورا، من محللي السندات في أوكاسان سيكيوريتيز، فإن "السوق اعتبرت النبرة بشكل عام في الملخص تميل إلى التشديد النقدي، واستعدت لرفع مبكر لأسعار الفائدة".

وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاما نقطتي أساس إلى 3.78 بالمئة. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 40 عاما نقطة أساس واحدة إلى 4.035 بالمئة.