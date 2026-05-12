وأدى الحصار الإيراني السافر على مضيق هرمز إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط العالمية، مما تسبب في حالة من الاضطراب في الأسواق الدولية.

وفي سياق متصل، قال ترامب أمس الاثنين إن وقف إطلاق النار مع إيران "على جهاز دعم الحياة" ، مشيرا إلى الخلافات حول عدة مطالب مثل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأميركي على إيران واستئناف مبيعات النفط الإيراني والتعويض عن أضرار الحرب.

كما أعلنت إدارة ترامب أمس الاثنين عن خطط لإقراض 53.3 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة كجزء من الجهود الرامية إلى تهدئة سوق النفط.