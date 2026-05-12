كما نجحت الشركة في تلبية احتياجات عملائها في السوق المحلي مدعومةً بإدارة فعّالة للوجستيات والمخزون وسلاسل التوريد مما ساهم في الحد من تأثير الاضطرابات المستمرة في حركة التصدير.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": "شهدت النتائج المالية للربع الأول من هذا العام تأثيرات ناتجة عن اضطرابات خارجية استثنائية، وكانت أولوياتنا خلال هذه الفترة واضحة وتمثلت في حماية كوادر الشركة وأصولها، وضمان إمدادات محلية آمنة ومستقرة، إلى جانب الحفاظ على القيمة التي نحققها للمساهمين من خلال التنفيذ المنضبط. وتجسد نتائج الربع الأول مرونة أداء الشركة، وانضباطها في إدارة التكاليف وقوة ميزانيتها العمومية".

وأضافت: "مع استمرار جهودنا للتعامل مع الاضطرابات في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، تبقى الأسس التي تستند إليها أعمال ’أدنوك للغاز‘ راسخة وقوية. ويساهم النمو في الطلب المحلي في دولة الإمارات نتيجة التوسع الصناعي المستمر، والمرونة التي يوفرها إطار الإنتاج المتطور، في تعزيز ثقتنا باستراتيجية الشركة والتزامها المستمر بسياسة توزيعات الأرباح".

نظرة عامة على النتائج

وسط تزايد حالة عدم اليقين على مستوى المنطقة والتحديات المرتبطة بظروف السوق والتي أسهمت في حدوث اضطرابات كبيرة في قطاع الطاقة وحركة الملاحة البحرية عبر مضيق "هرمز"، حققت "أدنوك للغاز" صافي دخل بلغ 4.0 مليار درهم (1.1 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، بانخفاض محدود بنسبة 8 بالمئة فقط مقارنة بالربع السابق.

كما حققت الشركة تدفقات نقدية حرة بلغت 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار)، وأنهت الربع الأول بميزانية عمومية قوية تضمنت نقداً بقيمة 15.4 مليار درهم (4.2 مليار دولار). ويتيح هذا المركز المالي القوي لشركة "أدنوك للغاز" مواصلة الاستثمار عبر مختلف دورات السوق، بما يدعم تحقيق توقعاتها للأرباح لعام 2026، وتنفيذ التزامها بسياستها لزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5 بالمئة سنوياً حتى عام 2030. ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 3.5 مليار درهم (941 مليون دولار)، ومن المقرر دفعها في يونيو 2026.

وتستمر "أدنوك للغاز" في تعزيز مرونة أعمالها مستفيدة من قوة ميزانيتها العمومية ونهجها المنضبط لتخصيص رأس المال. وتبقى طموحات الشركة للنمو على المدى البعيد دون تغيير، مع استمرار التزامها بهدف زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40 بالمئة خلال الفترة بين 2023 و2029.

وتحافظ الشركة على نظرة إيجابية للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، الذي يدعم الطلب المحلي، وهو ما تؤكده اتفاقية توريد المواد الخام التي تم توقيعها مع شركة "تعزيز" بقيمة 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى إعلان "أدنوك" خلال منصة "اصنع في الإمارات" استهدافها ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم (55 مليار دولار) لدعم التصنيع المحلي. كما يسهم النمو المتواصل في قاعدة العملاء المحليين والقطاع الصناعي في تعزيز الطلب على منتجات "أدنوك للغاز"، بصفتها أكبر مورد للطاقة في الدولة لتوليد الكهرباء وللقطاع الصناعي.

حادثتا مجمّع "حبشان"

سجّلت "أدنوك للغاز" حادثتين في مجمّع "حبشان" بتاريخ 3 و8 إبريل الماضي، مما أدى إلى تفعيل الإجراءات المعتمدة للاستجابة للطوارئ وضمان استمرارية الأعمال. وقد استجابت فرق العمليات للحادثتين بكفاءة عالية، مع التركيز على إعطاء الأولوية لسلامة الأفراد والأصول والحد من أي انقطاعات في إمدادات العملاء. وتمكنت الشركة من استعادة حوالي 60 بالمئة من الطاقة التشغيلية للمجمع خلال فترة وجيزة، وتعمل حالياً على رفعها إلى 80 بالمئة بحلول نهاية عام 2026، مع استهداف استعادة الطاقة التشغيلية الكاملة خلال عام 2027.

وتعمل الشركة حالياً على استكمال تقييم فني مفصل لتحديد تأثير الحادثتين في ظل التغيرات المستمرة في بيئة سلاسل التوريد، ومن المتوقع الانتهاء منه قريباً. وستقوم "أدنوك للغاز" بمشاركة المستجدات في الوقت المناسب. ورغم استمرار توقف بعض وحدات المعالجة في "حبشان"، تمت استعادة الإمدادات عبر شبكة "أدنوك للغاز" بشكل كبير، وهو ما مكّن الشركة من الاستمرار في تلبية الطلب المحلي اعتماداً على بنيتها التحتية المتكاملة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسهم المرحلة الأولى من مشروع "تطوير الغاز الغني" في تخفيف الاختناقات في العمليات التشغيلية بشكل كبير مما يتيح للشركة الاستفادة من الزيادة في إنتاج الغاز المصاحب من أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، عقب رفع قيود الإنتاج مؤخراً.

تحديث مالي حول الشحن واللوجستيات عبر مضيق "هرمز"

في الوقت الذي سجلت فيه أسعار السلع ارتفاعاً كبيراً، لا تزال الاضطرابات في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق "هرمز" تؤثر على عمليات شحن منتجات "أدنوك للغاز". وحتى تاريخه، تواصل الشركة من خلال الإدارة الاستباقية للخزانات والمخزون وسلاسل التوريد، التعاون بشكل وثيق مع العملاء والشركاء على أساس التعامل مع كل حالة بشكل مستقل بهدف الإيفاء بالتزاماتها كلما سمحت الظروف بذلك.

ومن المتوقع أن يؤثر الإغلاق المستمر لمضيق "هرمز" على صافي دخل "أدنوك للغاز" خلال الربع الثاني من عام 2026، مع توقعات تشير إلى حدوث تأثير بقيمة تتراوح ما بين 1.47 مليار درهم إلى 2.20 مليار درهم (400 مليون إلى 600 مليون دولار)، بافتراض عودة العمليات البحرية إلى طبيعتها قبل نهاية الربع الثاني.

وبافتراض إعادة فتح مضيق "هرمز" خلال النصف الثاني من عام 2026، من المتوقع أن تُسهم أسعار الغاز الطبيعي المسال والغاز المسال المرتفعة في تعويض تأثير الكميات المؤجلة وذلك وفقاً لمنحنى أسعار "برنت" الحالي.

كما تتوقع "أدنوك للغاز" أن يتراوح صافي الدخل لعام 2026 بأكمله بين 12.85 مليار درهم و14.69 مليار درهم (3.5 مليار و4.0 مليارات دولار)، مع احتساب الأثر المتوقع للربع الثاني ضمن هذه التوقعات.