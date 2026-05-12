وحققت الشركة، المدرجة في سوق دبي المالي، أداءً مرناً خلال الربع الأول من العام برغم حالة النزاع التي شهدتها المنطقة. وبلغت إيرادات الربع الأول 1.014 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2025، مدفوعة بافتتاح ثلاثة متاجر جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتحقيق زيادة في مبيعات المنتجات الطازجة والعلامات التجارية الخاصة، ونمو قوي لمبيعات المثل بالمثل، فضلًا عن زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية.

واستقرت الأرباح قبل الضريبة عند 101 مليون درهم، مع زيادة صافي أرباح الفترة بنسبة 1.9 بالمئة لتصل إلى 87 مليون درهم.

وتمكّنت "سبينس" من مواصلة توفير المنتجات بفضل كفاءة عمليات التوريد واعتماد نموذج متكامل لسلاسل الإمداد قادر على التعامل مع تعقيدات عمليات الشحن والنقل.

وبهذه المناسبة، صرح سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لـ "سبينس"، إن الأداء القوي الذي سجلته الشركة في الربع الأول، في ظل حالة من عدم اليقين الإقليمي، يعكس مرونة نموذج أعمالنا والتزام فرق العمل لدينا في مختلف أنحاء المنطقة. ويؤكد النمو القوي في الإيرادات والربحية والتوسع في شبكة المتاجر، حتى في ظل هذه الظروف، متانة علاقاتنا مع عملائنا، والمزايا التي يتسم بها نموذجنا المتكامل في التوريد وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن الحظ قد حالفنا في ظل الظروف الراهنة، حيث أن نحو 88 بالمئة من متاجرنا تقع داخل مجتمعات سكنية، وليست في مواقع سياحية أو تلك التي تتركز فيها الشركات والمؤسسات، ما جعل الجزء الأكبر من أعمالنا أقل تأثراً بالاضطرابات الناتجة عن النزاع الإقليمي .كما أن هذا الحضور في المجتمعات السكنية، والاستقرار الذي مكنته ورسخته القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، أتاح لشركات مثل "سبينس" مواصلة الاستثمار بثقة، وإدامة توفر المنتجات، ومواصلة خدمة المجتمعات التي تعتمد علينا يوميًا".

نمو في الإيرادات مع ربحية قوية

الإيرادات: ارتفعت بنسبة 11.9 بالمئة في الربع الأول على أساس سنوي، لتصل إلى 1,014 مليون درهم، مع أداء قوي في شهري يناير وفبراير، بينما تباطأت المبيعات خلال شهر مارس في ظلّ النزاع الإقليمي.

ويعزى هذا الارتفاع إلى النمو في مبيعات المثل بالمثل بنسبة 7.4 بالمئة، وافتتاح 13 متجرًا جديدًا في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية منذ إبريل 2025، والأداء القوي في مبيعات المنتجات الطازجة والعلامات التجارية الخاصة، التي ارتفعت بنسبة 0.6 بالمئة و1.9 بالمئة على التوالي. كذلك ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية إلى 18.8 بالمئة خلال الفترة، مقارنةً بـ 15.6 بالمئة في الربع الأول من 2025.

الربحية: حقّقت الشركة ربحية إجمالية جيدة، وارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 8.4 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 406 ملايين درهم، مع انخفاض هامش الربح الإجمالي إلى 40.1 بالمئة مقارنة بـ 41.3 بالمئة في 2025.

وبلغ إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك في الربع الأول 184 مليون درهم، بزيادة قدرها 1.2 بالمئة على أساس سنوي، وبهامش ربح معدّل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغ 18.2 بالمئة.

واستقرت الأرباح قبل احتساب الضريبة عند 101 مليون درهم بهامش ربح قبل الضريبة بلغ 10 بالمئة، في حين ارتفعت أرباح الفترة بنسبة 1.9 بالمئة لتصل إلى 87 مليون درهم، بهامش ربح بلغ 8.6 بالمئة.

نمو المعاملات: ارتفع حجم المعاملات بنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.8 مليون درهم في الربع الأول، ما يعكس مرونة الأعمال وثباتها في ظل الظروف الإقليمية الصعبة، في حين ارتفع متوسط حجم السلة الشرائية إلى 92.9 درهمًا مقارنة بـ 89.9 درهمًا في الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 3.4 بالمئة.

مرونة سلاسل الإمداد تحت الضغط

شهد شهر مارس 2026 اختبارًا حقيقيًا لقدرة سلسلة الإمداد لدى "سبينس"، في ظل تقلبات حادة ومخاطر تعطل وتعقيدات لوجستية برزت على امتداد ممرات ملاحة وطيران رئيسة نتيجة التوترات الإقليمية.

واستباقًا لأي اختناقات محتملة، فعّلت الشركة خطط طوارئ شملت تنويع مصادر التوريد، والشراء المسبق لفئات المنتجات الأساسية، وتعزيز التنسيق مع شركاء الخدمات اللوجستية، لضمان توافر احتياجات العملاء من السلع اليومية. وقد مكّنت هذه الإجراءات "سبينس" من الحفاظ على مستويات خدمة مرتفعة وتوافر المنتجات، فضلًا عن الاستمرار في تقديم الجودة والنضارة، برغم التحديات.

في الوقت نفسه، حرصت "سبينس" على استثمار هذه الفترة لتعزيز دورها بوصفها شريكًا مجتمعيًا فاعلًا، وذلك بإطلاق مبادرات امتد أثرها إلى ما هو أبعد من متاجرها، مثل برنامج "ركن الطهاة"، الذي أتاح مساحاتٍ وفرص ظهور ومصادر دخل جديدة للطهاة المحليين وروّاد الأعمال في قطاع الأغذية، في ظل الضغوط المالية التي واجهها الكثير منهم. وأسهم هذا المزيج من المرونة التشغيلية والدعم المجتمعي الموجّه في تعزيز المنظومات التي تنتمي إليها "سبينس"، بدءًا من الموردين والشركاء الإقليميين، ووصولًا إلى مشاريع الأغذية المحلية والمجتمعات التي تخدمها.

توقعات الأعمال

تفرض الظروف الراهنة على الشركة اتباع نهج تشغيلي يتسم بالانضباط والحذر طوال الفترة المتبقية من عام 2026، التي يصعب تقديم رؤية دقيقة حيالها في ظل الديناميكيات الإقليمية وحالة عدم اليقين المحيطة بها، وذلك برغم البداية القوية التي شهدها العام.

وفي هذا السياق، تواصل "سبينس" التركيز بحرص على تحسين التكاليف على امتداد سلسلة القيمة، بهدف حماية الهوامش وضمان تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. ويشمل ذلك تعزيز كفاءة الأطر اللوجستية وسلاسل الإمداد للتخفيف من الضغوط التضخمية، فضلًا عن إخضاع جميع النفقات التشغيلية والرأسمالية غير الأساسية لمراجعة دقيقة. تتمتع الشركة، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية اليوم، بالقدرة على الحفاظ على مرونتها وقدرتها على التكيف، بصرف النظر عن تطورات المشهد الاقتصادي.