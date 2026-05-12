في حديث حصري لبرنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، يكشف الرئيس التنفيذي أرجون راغافان عن خطة طموحة لافتتاح مكتب جديد في أبوظبي، متجاوزاً "تذبذب" الصراعات الإقليمية، ومؤكداً أن الإمارات أرست بنية تحتية مالية وتشريعية تجعل منها بوابة لا غنى عنها تربط الجنوب العالمي بالشمال العالمي.

أسواق أميركا في كوكب آخر.. 7.6 تريليون دولار للذكاء الاصطناعي

ثمة مفارقة لافتة تُسيطر على المشهد المالي العالمي مع بدايات عام 2026، وكأن الأسواق الأميركية تُقيم في كوكب آخر غير مُدرِك لتداعيات حرب إيران على أسعار الطاقة وسلاسل التوريد العالمية.

فللمرة الأولى في التاريخ، تجاوزت القيمة السوقية المجمّعة لخمس شركات تكنولوجيا أميركية عملاقة حاجز 20 تريليون دولار، وهو رقم يُقارب الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو مجتمعةً.

وسجّل مؤشر "إس آند بي 500" مستويات قياسية جديدة 15 مرة منذ مطلع العام. يكمن سر هذا الصعود الصاروخي في نقطة واحدة: التفاؤل المحموم بمستقبل الذكاء الاصطناعي.

ويُترجم هذا التفاؤل إلى أرقام إنفاق غير مسبوقة؛ إذ تخطط أسماء كبرى مثل أمازون وألفابيت وميتا لضخ نحو 755 مليار دولار خلال العام الجاري وحده، أي بزيادة 83 بالمئة عن العام الماضي. ومع امتداد التوقعات حتى عام 2031، يُقدّر إجمالي إنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي بأكثر من 7.6 تريليون دولار. غير أن الأسواق الأميركية، حتى هذه اللحظة، تُبدي إصغاءً كاملاً لصوت الطفرة التكنولوجية وحدها، بينما تلتزم الصمت حيال هدير التوترات الجيوسياسية.

الإمارات.. جسر بين الشمال والجنوب لا تهزه التذبذبات

في مقابل هذه الحالة من "الإنكار المؤقت" للمخاطر الجيوسياسية التي تُبديها الأسواق الأميركية، ينتهج راغافان فلسفة استثمارية مؤسسية تقوم على التمييز الجوهري بين المصطلحات. ويقول بصراحة خلال حديثه: "نحن نميز بين التذبذب وبين الضعف والهشاشة".

ويكشف أن الشركة كانت تفكر في الاستثمار وفتح مكتب في المنطقة منذ ثلاث سنوات، موضحاً أن السؤال الذي يطرحه الصراع لا يتعلق بتعليق الخطة، بل باستمراريتها من عدمه.

ويضيف قائلاً: "نفكر من الناحية الاستراتيجية أنه منذ عشر أو عشرين عاماً، لعقدين أو أكثر، أن دولة الإمارات كانت تخلق مركزاً استراتيجياً يمكن أن يكون مركزاً ورابطاً بين الجنوب العالمي والشمال العالمي. نتيجة لذلك، رؤوس الأموال والمهارات كانت تنجذب إلى هذه المنطقة. هذا لم يغير شيئاً من منظورنا فيما يتعلق بأن نتواجد على المدى الطويل. الصراع قصير المدى قد يشكل بعض العقبات، ولكن لن يغير النية الاستراتيجية".

لماذا أبوظبي؟.. ثلاثة عوامل تصنع "المكان الطبيعي"

يمتلك عملاق إدارة الأصول تسعة مكاتب موزعة على قارات عدة، ومع ذلك يختار أبوظبي لتكون أحدث محطاته.

يوجز راغافان الإجابة في ثلاثة عوامل متكاملة. الأول، الإطار التشريعي والقانوني المتين الذي أرسته الحكومة في دولة الإمارات، وتحديداً في أبوظبي.

ويستشهد بزيارته لأسبوع أبوظبي المالي في ديسمبر الماضي، قائلاً: "خلال خمس سنوات الماضية، ما حدث فيما يتعلق بحجم رؤوس الأموال والمهارات التي أتت إلى هنا يمنحك فكرة عن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة".

العامل الثاني هو أن أبوظبي باتت "حافزاً حقيقياً لرؤوس الأموال"، والثالث، هو تراكم المواهب العالمية والمحلية. ويؤكد: "ما حدث خلال سنوات العشر الماضية في أبوظبي يجعلها مكاناً طبيعياً. الأساس هو أن الحكومة كانت قوية فيما يتعلق بالإطار التشريعي والقانوني. هذه هي العوامل التي جعلت الأمر واضحاً بالنسبة لنا أننا ينبغي أن نكون هنا".

نمو سنوي 15 بالمئة.. ومضاعفة الأصول إلى 150 مليار دولار في الأفق

يُدير أرجون راغافان وفريقه حالياً أصولاً بقيمة 75 مليار دولار. ويكشف أن الشركة حافظت على وتيرة نمو ثابتة بلغت نحو 15 بالمئة سنوياً، قائلاً: "لقد شهدنا نمواً كبيراً، لقد كنا دائماً ننمو بحوالي 15 بالمئة سنوياً".

ويبني على هذا المعدل توقعاً طموحاً: "في خمس سنوات كان من المتوقع أن نقوم بمضاعفة الأصول، أو نقوم بالمضاعفة بعد عامين، أي 150 مليار دولار".

أما على صعيد الشرق الأوسط تحديداً، فيمتلك الصندوق قاعدة عملاء إقليمية قائمة بالفعل، ويتوقع أن يكون للمنطقة حصة متنامية خلال الخمس سنوات القادمة. والأهم من ذلك، تُخطّط الشركة للانتقال من مرحلة استقطاب رؤوس الأموال الإقليمية إلى مرحلة نشر الاستثمارات داخل المنطقة، مستفيدةً مما وصفه راغافان بأنه "فرص استثمارية جاذبة للاستثمار في هذه المنطقة".

فلسفة المحفظة: تفاؤل بالذكاء الاصطناعي دون رهان أحادي

ي سياق تفاؤل واسع بالذكاء الاصطناعي، يؤكد راغافان أن الشركة تتبنى نهجاً استثمارياً قائماً على التنويع وعدم الرهان على عامل واحد، موضحاً: "نحن لا نراهن على أمر واحد يسير بشكل صحيح، ولكن على مجموعة كبيرة من الدوافع والمحفزات. لسنا متشائمين فيما يخص الذكاء الاصطناعي، نحن متفائلون، ولكن لا يجب أن يكون هذا الأمر الوحيد في المحفظة الاستثمارية. يجب أن يكون هناك حصصاً متساوية".

ويشير إلى عدد من المحاور الاستثمارية التي يراها جاذبة خلال الفترة المقبلة، من بينها رأس المال الخاص الذي "سيكون جاذباً جداً"، إلى جانب الائتمان بوصفه عنصراً مهماً، فضلاً عن توفير السيولة خلال العام أو العامين القادمين، في ظل توقعات بوجود سحب لرؤوس الأموال، ما يعزز الحاجة إلى توفيرها. كما يلفت إلى أن بيئات التذبذب المرتفع تتيح فرصاً لاستراتيجيات التحكيم، قائلاً: "عندما يكون هناك تذبذب كبير، أعتقد أن هذه بيئة جيدة لاستراتيجيات التحكيم، وهذا جاذب أيضاً فيما يتعلق برؤوس الأموال".