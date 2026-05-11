جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقاها العتيبة في معرض "SCSP AI+" في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث استعرض استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وعمق التعاون المتنامي مع الولايات المتحدة في هذا المجال الحيوي.

وقال العتيبة إن تقريراً حديثاً وصف الإمارات بأنها تمتلك "أحد أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي طموحاً بين الاقتصادات الناشئة"، معتبراً أن هذا التوصيف لا يعكس الصورة الكاملة، إذ إن ما تبنيه الإمارات "ليس نموذجاً للأسواق الناشئة فقط، بل إطاراً شاملاً يمكن لأي دولة أن تعتمد عليه إذا أرادت التحرك بسرعة وبناء ذكاء اصطناعي موثوق".

استثمارات ضخمة وشراكة غير مسبوقة

وأشار العتيبة إلى أن الشراكة بين الإمارات والولايات المتحدة هي العامل الأهم الذي جعل هذا الطموح ممكناً، موضحاً أن الجانبين يعملان معاً على ما قد يصبح أكثر الشراكات الاقتصادية تأثيراً خلال هذا العقد.

وأضاف أن الإمارات تستثمر بكثافة داخل الولايات المتحدة، في مجالات تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتصنيع، ما يسهم في خلق آلاف الوظائف داخل الاقتصاد الأميركي.

وبحسب العتيبة، فقد بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية القائمة في الولايات المتحدة نحو تريليون دولار، مع التزام بضخ 1.4 تريليون دولار إضافية خلال العقد المقبل، إلى جانب توقيع أكثر من 30 اتفاقية خلال العام الماضي فقط.

مجمع ضخم للذكاء الاصطناعي قيد الإنشاء

وكشف السفير الإماراتي عن أن العمل جارٍ حالياً على إنشاء مجمع أميركي‑إماراتي للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط، حيث تم وضع حجر الأساس للمشروع قبل عام خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار إلى أن أول 200 ميغاواط من هذا المشروع ستدخل الخدمة قريباً، بعد موافقة الولايات المتحدة على تصدير آلاف الرقائق المتقدمة، معلناً أن الدفعة الأولى من هذه الرقائق وصلت بالفعل إلى الإمارات، مع شحنات إضافية في الطريق.

وأوضح العتيبة أن أهمية هذا المشروع لا تقتصر على حجمه، بل تمتد إلى نطاقه الجغرافي، إذ يمكن للتكنولوجيا الأميركية التي تُدار من أبوظبي أن تخدم نحو نصف سكان العالم، في نموذج يُظهر كيفية نشر التكنولوجيا المتقدمة بشكل مسؤول وآمن.

استثمار طويل الأجل في الذكاء الاصطناعي

وأكد العتيبة أن ما وصلت إليه الإمارات لم يحدث بين ليلة وضحاها، بل هو ثمرة أكثر من عقد من الاستثمار المتواصل في هذا القطاع، مشددا على أن الإمارات عيّنت أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وأنشأت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التي تُعد اليوم من أبرز مراكز البحث المتخصصة عالمياً.

وأضاف أن الإمارات وضعت ما وصفه بـ"المعيار الذهبي" لتأمين التكنولوجيا المتقدمة، من خلال أطر تنظيمية صارمة وشفافة، تخضع لإشراف مشترك من الجانبين الإماراتي والأميركي، وهو ما تجسّد في بيئة "التكنولوجيا المنظمة" والانضمام إلى إطار مبادرة "باكس سيليكا" (Pax Silica) في مطلع العام الحالي.

يذكر أن "باكس سيليكا" (Pax Silica) هي مبادرة استراتيجية دولية تقودها الولايات المتحدة، أُطلقت في ديسمبر 2025 بهدف بناء سلسلة توريد آمنة، مستدامة، وموثوقة للتقنيات المتقدمة، وتحديداً في مجالات السيليكون، أشباه الموصلات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ما بعد النفط… تحوّل استراتيجي

وفي سياق أوسع، أشار العتيبة إلى أن انضمام الإمارات إلى أطر التعاون الجديدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة لم يكن خطوة عابرة، بل خياراً استراتيجياً واعياً، تماماً كما كان قرارها الخروج من منظمة أوبك بعد نحو ستة عقود من العضوية.

وأوضح أن هذا القرار لم يكن خلافاً حول حصص الإنتاج، بل تعبيراً عن تحول اقتصادي عميق، إذ لم تعد الطاقة تمثل سوى أقل من ربع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، في حين باتت الرهانات الحقيقية ترتكز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات الموثوقة.

الذكاء الاصطناعي القائم على الثقة

وشدد العتيبة على أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يجب أن يُبنى على الثقة والأمان والمساءلة، مؤكداً أن الإمارات تعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة لتطوير البنية التنظيمية والتقنية التي تجعل هذا المبدأ واقعاً ملموساً.

وختم كلمته بالتأكيد على أن السؤال المطروح عالمياً حول كيفية بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تكون موثوقة وقابلة للنشر عالمياً، هو سؤال أجابت عنه الإمارات عملياً على مدى سنوات، لافتاً إلى أن مستقبل هذا القطاع سيقوده من يملك القدرة على الاستثمار، والالتزام، وتحمل المسؤولية.