وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 23 بالمئة، فيما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بوتيرة أسرع بلغت 34 بالمئة.

وارتكز الأداء خلال هذا الربع على متانة أداء قطاع التطوير العقاري في دولة الإمارات، واستقرار نسب الإشغال في مراكز التسوق والأصول التجارية، إضافةً إلى استمرار مساهمة العمليات الدولية.

وبلغت المبيعات العقارية نحو 22.4 مليار درهم "6.1 مليار دولار" خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 16 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز نحو 163.4 مليار درهم "44.5 مليار دولار" حتى 31 مارس 2026، بزيادة سنوية قدرها 29 بالمئة، ما يعزز وضوح الإيرادات خلال السنوات المقبلة، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية للفترة 12.4 مليار درهم "3.4 مليار دولار"، بزيادة نسبتها 23 بالمئة مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، مدعومةً بمساهمات العمليات المحلية والدولية.

وسجلت الشركة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 7.2 مليار درهم "2 مليار دولار"، بزيادة نسبتها 34 بالمئة على أساس سنوي، مدعومةً بالكفاءة التشغيلية واستقرار الهوامش عبر جميع قطاعات الأعمال، كما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 7.2 مليار درهم "2 مليار دولار"، بنمو نسبته 33 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال محمد العبار، مؤسس إعمار، إن النتائج التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026 تجسد متانة اقتصاد دولة الإمارات، الذي يواصل توفير بيئة مستقرة رغم التقلبات الإقليمية الأوسع.

وأكد مواصلة التركيز على تسليم مشاريع عالية الجودة، والانضباط التشغيلي، وتحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال نموذج أعمال متنوع ومرن.

وبلغت المبيعات العقارية 20.1 مليار درهم "5.5 مليار دولار"، بزيادة نسبتها 22 بالمئة على أساس سنوي.

وسجّلت إعمار للتطوير إيرادات بقيمة 6.9 مليار درهم "1.9 مليار دولار"، بزيادة نسبتها 36 بالمئة، فيما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 4 مليارات درهم "1.1 مليار دولار"، بارتفاع نسبته 46 بالمئة.

وحققت الشركة "إعمار للتطوير" صافي أرباح "بعد احتساب الضرائب" بقيمة 3.5 مليار درهم "953 مليون دولار" خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 49 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وواصلت مشاريع التطوير الدولية الإسهام في تنويع أعمال المجموعة ودعم نموها، في ضوء أداء قوي تقدمته السوق المصرية، وبلغت المبيعات العقارية 2.3 مليار درهم "0.6 مليار دولار"، فيما بلغت الإيرادات من العمليات الدولية 0.7 مليار درهم "0.18 مليار دولار"، بزيادة نسبتها 5 بالمئة على أساس سنوي ، فيما شكّلت العمليات الدولية نحو 5.3 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026.

وشهدت محفظة إعمار في قطاعات مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري نمواً مستقراً خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومةً بارتفاع نسب الإشغال، وجودة الأصول، وتحسّن أداء الإيجارات عند التجديد.

وبلغت الإيرادات 1.8 مليار درهم "0.5 مليار دولار"، بزيادة نسبتها 15 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 1.5 مليار درهم "0.4 مليار دولار"، بزيادة نسبتها 16 بالمئة ، كما بلغ متوسط الإشغال 98 بالمئة عبر المحفظة حتى 31 مارس 2026.

أما بالنسبة لقطاع الضيافة والترفيه، فقد حققت المحفظة أداءً مستقراً خلال الربع الأول من العام، مدفوعةً باستمرار الطلب، وبلغت الإيرادات 1 مليار درهم، بما يتماشى إلى حد كبير مع الربع الأول من عام 2025، وبلغ متوسط إشغال فنادق إعمار في دولة الإمارات 69 بالمئة خلال الربع الأول.