وينوى ستارمر استخدام خطاب الاثنين لللإعلان عن أنه" سيقف أمام التحديات الكبرى" و يستعيد " الأمل" في البلاد.

وقال مكتبه إن هذا يتضمن" وضع بريطانيا في قلب أوروبا" بعد عقد من تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان حزب العمال قد مٌنى بهزيمة ثقيلة الأسبوع الماضي في الانتخابات المحلية بأنحاء انجلترا والتصويت التشريعي في اسكتلندا وويلز. وتم ترجمة الانتخابات إلى استفتاء غير رسمي على ستارمر، الذي انخفضت شعبيته منذ أن تولى السلطة بعد فوز ساحق قبل أقل من عامين.