وارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 2.8 بالمئة سنويا، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.

وذكر المكتب أن المؤشر الذي يقيس أسعار السلع تسليم بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 1.7 بالمئة على أساس شهري مقابل ارتفاعه بنسبة 1 بالمئة خلال مارس الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن دونج ليجوان الاحصائي في مكتب الإحصاء قوله إن ارتفاع مؤشر أسعار الجملة خلال الشهر الماضي يعود إلى 3 عوامل رئيسية وهي ارتفاع أسعار القطاعات المرتبطة بالمنتجات النفطية المحلية نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا، وزيادة الطلب على قطاعات محددة في السوق المحلية والتحسن المستمر في المنافسة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضات محدودة فيها في القطاعات ذات الصلة.

التضخم الاستهلاكي

في سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء الاثنين، أن التضخم الاستهلاكي في الصين واصل تعافيه المعتدل في شهر أبريل الماضي، مدعوما بزيادة الطلب على السفر خلال فصل الربيع وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وأظهرت البيانات عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي بزيادة 0.2 نقطة مئوية مقارنة مع شهر مارس المنصرم.

وأظهرت البيانات أيضا أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع بنسبة 1.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، صعد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 بالمئة في أبريل، ليخالف بذلك منحى نزوليا بلغ 0.7 بالمئة في مارس الماضي ويتجاوز المستوى الموسمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية.