وارتفع مؤشر شنغهاي المركب القياسي بنسبة 0.9 بالمئة إلى 4,219.13 نقطة، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 1 يوليو 2015.

كما صعد مؤشر CSI 300 للأسهم القيادية ‎بنسبة 1.4 بالمئة، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من 4 سنوات.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر هانغ سنغ ‎HSI بنسبة 0.3 بالمئة إلى 26,318.37 نقطة.

ودفعت أسهم التكنولوجيا الأسواق للارتفاع، مدعومة بموجة صعود إقليمية أوسع مع تنامي التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.

وقفز مؤشر CSI لأشباه الموصلات ‎بنسبة 7.3 بالمئة إلى مستوى قياسي. وصعد مؤشر CSI للذكاء الاصطناعي بنسبة 3 بالمئة، كما ارتفع مؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات ‎بنسبة 4.8 بالمئة، ليلامس هو الآخر مستويات قياسية.

وانتعش نمو الصادرات الصينية بقوة في أبريل، إذ سارعت المصانع لتلبية موجة من الطلبات من الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومشترين آخرين يسعون لتخزين المكونات وسط النزاعات المتعلقة بإيران.

في الوقت نفسه، تجاوز مؤشر أسعار المنتجين في الصين التوقعات في أبريل ليبلغ أعلى مستوى له في 45 شهرًا، كما تسارع تضخم أسعار المستهلكين مع بقاء تكاليف الطاقة العالمية مرتفعة، وفقًا لبيانات صدرت يوم الاثنين.

وكتب محللون لدى CITIC Securities في مذكرة: "الطلب العالمي المتزايد على الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي سيواصل دعم الصادرات المرتبطة بأشباه الموصلات مستقبلًا"، مشيرين إلى أن ميزة التكلفة التصنيعية للصين أصبحت أكثر وضوحًا.

وفي سياق منفصل، يترقب المستثمرون أيضًا الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث من المقرر مناقشة ملفات إيران وتايوان والذكاء الاصطناعي.

وقال محللون لدى نومورا إنه "وسط تصاعد التوترات حول العالم، قد تشكل هذه القمة خطوة يدير من خلالها العملاقان تنافسهما، ويحافظان على الهدوء الهش، ويتجنبان انهيارًا كاملًا في العلاقات عبر الدبلوماسية الشخصية رفيعة المستوى".