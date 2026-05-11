وعزت الشركة هذا النمو في الإيرادات إلى زيادة النشاط في قطاعي خدمات حقول النفط والحفر البحري، والذي تم تعويضه جزئياً بتأثير إعادة توظيف بعض الحفارات البرية، كما تم الإعلان عنه في نتائج الربع السابق.

وقالت أدنوك للحفر في بيان على موقع سوق أبوظبي، إن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 527 مليون دولار، متأثرة بإعادة التوظيف المذكورة أعلاه، إضافة إلى الزيادة التدريجية في قطاع خدمات حقول النفط.

وارتفع صافي الربح بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 347 مليون دولار (1.27 مليار درهم)، مدعوماً بانخفاض تكاليف الفائدة نتيجة تسريع وتيرة التحصيلات وإتمام عملية إعادة التمويل بنجاح في أكتوبر 2025.

بلغ الأثر الربع سنوي الكامل لإعادة توظيف الحفارات البرية في الربع الأول من عام 2026 نحو 40 مليون دولار في الإيرادات ونحو 26 مليون دولار في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مقارنةً بمبلغ 13 مليون دولار و8 ملايين دولار على التوالي في الربع الرابع من عام 2025.

وكما كان متوقعاً في إفصاح نتائج الربع الرابع من عام 2025، انخفضت الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح في الربع الأول من عام 2026 على أساس ربع سنوي، ويعود ذلك إلى انخفاض عدد أيام العمل والأثر الكامل لإعادة توظيف الحفارات البرية.

أما بالنسبة لصافي الربح، فقد تأثر أيضاً على أساس ربع سنوي بتأثير إيجابي غير متكرر بقيمة تقارب 20 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2025، مستفيداً من الأثر السنوي الكامل للتقديرات المعدلة لأعمار الأصول والقيم المتبقية.

في الربع الأول من عام 2026، ارتفعت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 356 مليون دولار.

وشملت فترة المقارنة استحواذ شركة Enersol على حصة الأسهم البالغة 95 بالمئة في Deep Well Services، والتي ساهمت فيها الشركة بمبلغ 94 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025 قبل عمليات الاندماج والاستحواذ.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة (قبل الاندماج والاستحواذ) في الربع الأول من عام 2026 مبلغ 364 مليون دولار.

ساهمت أعمال حفر المصادر غير التقليدية بنحو 131 مليون دولار في إيرادات الربع الأول، موزعة على 105 ملايين دولار من قطاع خدمات حقول النفط و26 مليون دولار من قطاع الحفر البري.

وكما أُعلن سابقاً، ونظراً للتسارع القوي في قطاع حفر المصادر غير التقليدية في عام 2025، والذي فاق التوقعات، تتوقع الشركة انخفاضاً تدريجياً خلال عام 2026 بأكمله.

ومع ذلك، من المتوقع تعويض هذا الانخفاض، ولا سيما بدءاً من الربع الثاني، إلى حد كبير بإيرادات خدمات حقول النفط الإضافية، ما يؤدي إلى مساهمة إجمالية متوقعة تبلغ نحو 0.5 مليار دولار من قطاع حفر المصادر غير التقليدية والخدمات الإضافية، وبالتالي لن يكون له أي تأثير على توقعات إيرادات عام 2026 البالغة حوالي 5 مليارات دولار، أو على إجمالي توقعات خدمات حقول النفط البالغة 1.5 مليار دولار.

وتعليقا على النتائج، قال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر: "بدايتنا القوية والمرنة لعام 2026 ، تعُد امتداداً لأقوى أداء حققته الشركة في تاريخها خلال عام 2025. ويؤكد أداؤنا في الربع الأول قوة نموذج أعمالنا كمزود لخدمات الحفر والطاقة، الذي يستند إلى محفظة تعاقدات طويلة الأمد، ومستويات تشغيل مرتفعة، وتنفيذ تشغيلي متميز ومتسق. وتشكل كوادرنا الركيزة الأساسية لهذا الأداء، من خلال التزامها بأعلى معايير السلامة وتعزيز موثوقية العمليات، إلى جانب ذلك يُسهم توسعنا في توظيف التكنولوجيا في رفع الكفاءة وتحقيق القيمة. وختاماً، نؤكد أننا ومع تقدمنا خلال عام 2026، سنواصل التركيز على الاستثمارات المدروسة، وتعزيز التوليد النقدي، وتحقيق عوائد مستدامة على المدى البعيد لمساهمينا، بما يدعم أهداف أدنوك لزيادة الإنتاج."

الأسطول والعمليات

وصل عدد أسطول الحفارات إلى 170 حفارة في نهاية الربع الأول من عام 2026، على أساس تقديري، يشمل ذلك 140 حفارة في أبوظبي (92 حفارة برية و48 حفارة بحرية).

ويتضمن الأسطول أيضاً ثماني حفارات في سلطنة عُمان والكويت تم الحصول عليها من خلال صفقة الاستحواذ مع شركة SLB التي أُنجزت في أوائل يناير 2026، إضافة إلى 22 حفارة إقليمية تم الحصول عليها من خلال صفقة الاستحواذ مع إم بي للخدمات البترولية والتي أُنجزت في أوائل مايو 2026.

ومن المتوقع أن تبدأ حفارتان جديدتان في قطاع الجزر الاصطناعية عملياتهما تدريجياً خلال النصف الثاني من عام 2026.

شهدت العمليات الإقليمية تقدماً إيجابياً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث فازت SLDC (المشروع المشترك مع SLB) بعقود لتشغيل أربع حفارات إضافية، كما فازت شركة إم بي للخدمات البترولية بعقد لتشغيل حفارتين في الكويت، وحصلت شركات أخرى على عقود لتشغيل حفارات في الكويت وسلطنة عُمان، ومن المتوقع بدء تشغيلها بين الربع الأخير من عام 2026 والنصف الأول من عام 2027.

بلغت نسبة التوفر الكلية لأسطول الحفارات المملوكة (باستثناء الحفارات الإقليمية) 98 بالمئة في نهاية الربع الأول من عام 2026.

توزيعات الأرباح

تتماشى توزيعات أرباح الربع الأول من عام 2026 مع السياسة التصاعدية المعتمدة.

ففي 1 أبريل 2026، وافق مساهمو شركة أدنوك للحفر على جميع قرارات الجمعية العمومية السنوية، بما في ذلك توزيع الأرباح النهائية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2025 إلى مليار دولار.

وأكد مجلس الإدارة مجدداً على سياسة التوزيعات التصاعدية، والتي تنص على زيادة سنوية لا تقل عن 5 بالمئة في توزيعات الأرباح لعام 2026، على أن تستمر هذه الزيادة سنوياً حتى عام 2030 على الأقل.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الأول من عام 2026 بقيمة 262.5 مليون دولار(ما يعادل نحو 6.0 فلس للسهم الواحد)، ومن المتوقع توزيعها في بداية شهر يونيو على المساهمين المسجلين اعتباراً من 18 مايو 2026.

تأكيد التوجيهات لعام 2026

على الرغم من الظروف الإقليمية الراهنة، أكدت شركة أدنوك للحفر استمرار عملياتها دون أي تأثير جوهري، وجددت تأكيدها على التوجيهات المالية لعام 2026 بالكامل، بما يعكس مرونة عملياتها واستمرار نموها.

تعكس توجيهات الشركة المالية لعام 2026، استمرار قوة توقعاتها المستقبلية، مدعومة بالتوسع المستمر في أنشطة الحفر، من خلال تشغيل حفارات الجزر الجديدة، إلى جانب النمو المستمر في خدمات حقول النفط، وفرص التوسع الإقليمي الواعدة.

وفي هذا السياق، تستهدف شركة أدنوك للحفر رفع عدد الحفارات في قطاع خدمات الحفر المتكاملة إلى 70 حفارة بنهاية عام 2026، ما يسهم في توسيع نطاق عملياتها وتعزيز وضوح واستدامة أرباحها المستقبلية في هذا القطاع.

وعلى المدى المتوسط، تركز الشركة الحفاظ على الحفاظ هامش ربح قوية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، عند مستوي يقارب 50% لأعمال الحفر التقليدية المحلية، وهوامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق يتراوح بين 23% و26%.

وتتوقع الشركة استقرار النفقات الرأسمالية المخصصة لأعمال الصيانة عند حوالي 250 مليون دولار سنوياً. وستصدر الشركة توجيهاتها للعام 2027 وما بعده عقب استكمال المراحل النهائية لإضافة الحفارات الجديدة، وتحديد أحجام الطلب المتوقعة على خدمات حقول النفط.