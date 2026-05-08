ولم يعد قطاع العطور في الإمارات مجرد تجارة تجزئة، بل تحول إلى قطاع صناعي وإبداعي يمزج بين الهوية الثقافية والابتكار، حيث تمثل الزجاجة المعروضة على الأرفف أكثر من مزيج من الكحول والزيوت العطرية، فهي محاولة لاحتجاز لحظة زمنية وتحويلها إلى تجربة حسية قابلة للتداول.

وخلف هذا الإحساس المرهف، تقف لغة أرقام صلبة، إذ يشهد سوق العطور في المنطقة نمواً متصاعداً مدفوعاً بزيادة الطلب على العطور الفاخرة والمتخصصة، أو ما يُعرف بعطور "النيش"، التي تخاطب الفردية والتميز، وتمنح المستهلك تجربة أكثر خصوصية وارتباطاً بالهوية الشخصية.

5 مليارات دولار حجم سوق العطور بالمنطقة في 2030

وعلى هامش منصة "اصنع في الإمارات 2026، أكد محمد هلال، رئيس مجموعة "محمد هلال"، أن دولة الإمارات نجحت في حجز مكانة استثنائية عالمياً في قطاع العطور، مشيراً إلى أن الذائقة الإماراتية باتت اليوم محركاً ومصدراً للإلهام لكبرى العلامات التجارية العالمية التي أصبحت تستوحي توجهاتها من السوق المحلي قبل إطلاق منتجاتها.

وأوضح هلال، في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، أن سوق العطور في المنطقة يشهد نمواً متسارعاً؛ حيث يبلغ حجمه الحالي نحو 3 مليارات دولار، وسط توقعات بأن يقفز إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن هذا النمو يأتي في سياق سوق عالمي ضخم يقدر بنحو 60 مليار دولار، مما يفتح آفاقاً واسعة للمنتج الإماراتي للمنافسة دولياً.

"رائحة الحلم" والتوسع الأوروبي

وفيما يخص الخطط التوسعية للمجموعة، التي تضم علامات بارزة مثل "هند العود"، "أنفاسك دخون"، و"خلطات"، أكد هلال أن المجموعة تتواجد حالياً في أسواق الإمارات، الخليج، العالم العربي، والولايات المتحدة، كاشفاً عن خطوة استراتيجية قادمة:

"لدينا خططاً توسعية طموحة ونحن بصدد التوجه إلى الأسواق الأوروبية خلال شهر من الآن.. طموحنا كبير، ونعمل على إطلاق علامات تجارية جديدة تحاكي شرائح أوسع وبأسعار تنافسية بجانب منتجاتنا الفاخرة."

العطر كـ "محرك اقتصادي" واجتماعي

ولم تقتصر رؤية هلال على الأرقام فحسب، بل شملت بعداً فلسفياً واجتماعياً يربط بين "رائحة الحلم" والتنمية، قائلاً: "هدفنا أن نعطر 8 مليارات نسمة، ليس فقط ببيع الزجاجات، بل بنشر فكر إماراتي يربط العطر بالطموح. نحن نذهب للدول المحتاجة لنقدم لهم العطر كرسالة أمل، تماماً كما تحولت الإمارات من صحراء إلى واحدة من أفضل دول العالم بفضل حلم المؤسس الشيخ زايد".

وأضاف: "نريد أن نرفع العطر ليصبح من أساسيات الحياة ضمن (هرم ماسلو للاحتياجات)، ليكون بمثابة 'الموجه' أو (الكوتش) للإنسان، حيث تمثل لحظة تعطره اليومية نقطة لضبط المشاعر وتحديد الأهداف."

الإمارات.. بوصلة الذوق العالمي

وشدد هلال على أن الإمارات نجحت في فرض مكانة خاصة لها، لدرجة أن كبرى شركات العطور العالمية باتت تستلهم "الذوق الإماراتي" قبل البدء في تصنيع منتجاتها الجديدة.

واختتم بقوله: "الاقتصاد ينمو بدعم الفكر والطموح، ونحن في الإمارات أعدنا حب العطور للعالم، ونطمح لأن تكون زجاجة العطر نقطة انطلاق لكل إنسان ليمسك بزمام يومه وحياته".

من مجموعة محمد هلال؟

تعد مجموعة محمد هلال إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في مجال العطور الفاخرة، وقد أسسها رائد الأعمال الإماراتي محمد هلال عام 2001، انطلاقاً من رؤية تمزج بين التراث العربي والفخامة المعاصرة.

وتضم المجموعة علامات تجارية معروفة، من بينها "هند العود" و"أنفاسك دخون" و"خلطات"، استطاعت من خلالها ترسيخ حضورها في سوق العطور عبر منتجات تستحضر روح المنطقة وتقدمها بلغة عصرية.

وبدأت رحلة المجموعة من خلال علامة "هند العود"، قبل أن تتوسع لاحقاً في تطوير علامات متعددة تلبي أذواقاً وشرائح مختلفة، مع الحفاظ على جوهر يقوم على إبراز الهوية الإماراتية والعربية في صناعة العطور.

وتعتمد هذه الصناعة على سلسلة قيمة متكاملة تبدأ من تأمين المواد الأولية، مثل العود والزيوت العطرية والورود النادرة، مروراً بالتصميم والتصنيع والتغليف والتسويق، وصولاً إلى التصدير للأسواق الخارجية.

ومع تنامي الاهتمام بالاستدامة والتكنولوجيا، تتجه شركات العطور إلى استخدام مكونات طبيعية ومستدامة، والاستفادة من أدوات التحليل الحديثة والذكاء الاصطناعي لفهم تفضيلات المستهلكين وما يعرف بـ"البصمة الشمية".

وبينما تتحول عبارة "صُنع في الإمارات" إلى علامة جودة في قطاعات صناعية متعددة، يثبت قطاع العطور أن القوة الناعمة للدولة يمكن أن تمتد أيضاً عبر منتجات تحمل الهوية المحلية إلى الأسواق العالمية، وتحول الإحساس والذاكرة إلى قيمة اقتصادية قابلة للنمو والتصدير.