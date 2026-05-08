وقال ماكسيمو توريرو كبير الخبراء الاقتصاديين في الفاو إن زيادة أسعار الزيوت النباتية مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة، التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب على الوقود الحيوي المصنوع باستخدام مواد عضوية، مثل النباتات الغنية بالزيوت.

وأضاف أنه رغم الاضطرابات المرتبطة بالحرب، فإن نظم الأغذية الزراعية تُظهر قدرة على الصمود إذ ارتفعت أسعار الحبوب بشكل معتدل بفضل الإمدادات الكافية من المواسم السابقة.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة، والذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 130.7 نقطة في أبريل، بارتفاع 1.6 بالمئة عن مستواه المعدل في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2023.

وبلغ المؤشر ذروة عند 160.2 نقطة في مارس 2022 بعد اندلاع حرب أوكرانيا.

وارتفع مؤشر الفار لأسعار الزيوت النباتية في أبريل 5.9 بالمئة على أساس شهري، إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2022، نتيجة ارتفاع أسعار زيوت الصويا ودوار الشمس واللفت وزيت النخيل، وتلقى الأخير دعما على نحو خاص من حوافز سياسات الوقود الحيوي.

في المقابل، ارتفعت أسعار الحبوب في أبريل بنسبة 0.8 بالمئة فقط مقارنة بمارس، وزادت 0.4 بالمئة عن العام السابق، بما يظهر ارتفاعا طفيفا في أسعار سلع مثل القمح والذرة نتيجة مخاوف تتعلق بالطقس وارتفاع تكاليف الأسمدة وزيادة الطلب على الوقود الحيوي.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن هناك توقعات بانخفاض مساحات زراعة القمح في 2026، مع تحول المزارعين إلى محاصيل أقل كثافة في استخدام الأسمدة، نظرا لارتفاع أسعار هذه المدخلات.

وفي موضع آخر، قالت الفاو إن أسعار اللحوم ارتفعت في أبريل 1.2 بالمئة على أساس شهري إلى مستوى قياسي، وسط محدودية أعداد الأبقار الجاهزة للذبح في البرازيل، بينما هبطت أسعار السكر 4.7 بالمئة بفضل توقعات وفرة الإمدادات في البرازيل والصين وتايلاند.

وفي تقرير منفصل، رفعت الفاو تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى رقم قياسي بلغ 3.040 مليار طن، بزيادة ستة بالمئة عن المستويات المسجلة قبل عام.