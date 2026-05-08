وكشف البنك المدرج ضمن مؤشر "داكس" للشركات الرائدة في البورصة الألمانية في فرانكفورت الجمعة عن عزمه شطب نحو 3 آلاف وظيفة إضافية بدوام كامل على مستوى المجموعة بحلول عام 2030، إضافة إلى إجراءات الخفض التي سبق الإعلان عنها.

وفي الوقت نفسه، يخطط البنك لإنشاء وظائف جديدة "في مجالات النمو والقطاعات المستقبلية".

وكان عدد العاملين بدوام كامل لدى "كومرتس بنك" حول العالم قد بلغ 39 ألفا و867 موظفا بنهاية عام 2025.

وكان البنك قد أعلن في فبراير 2025 عن خطط لشطب 3 آلاف و900 وظيفة بدوام كامل بحلول نهاية 2027، معظمها في ألمانيا.

وفي المقابل، أوضح البنك آنذاك أنه سيستحدث وظائف جديدة خصوصا في الخارج، مثل فرعه البولندي "إم بنك" ومواقعه في آسيا.

أداء أفضل بالربع الأول 2026

حقق "كومرتس بنك" أداء أفضل خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل البنك أرباحا تشغيلية بنحو 1.36 مليار يورو، فيما بلغ صافي الأرباح 913 مليون يورو، بزيادة تقارب 10 بالمئة في الحالتين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزا أيضا توقعات المحللين.

وخلال عام 2025 بأكمله، حقق البنك أرباحا صافية تجاوزت 2.6 مليار يورو رغم التكاليف المرتفعة المرتبطة بشطب الوظائف، ليقترب بذلك من الرقم القياسي المسجل في 2024 والبالغ حينها نحو 2.7 مليار يورو.

وفي إطار استراتيجيته المعدلة، يتوقع "كومرتس بنك" الآن تحقيق أرباح أعلى خلال عام 2026 مقارنة بالتقديرات السابقة، إذ يستهدف صافي أرباح لا يقل عن 3.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 200 مليون يورو عن الهدف السابق.

كما يخطط لرفع الأرباح إلى 4.6 مليار يورو بحلول 2028، ثم إلى 5.9 مليار يورو بحلول 2030.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"يونكريديتو" أندريا أورسيل قد انتقد مؤخرا علنا ما وصفه بـ"الأداء التشغيلي دون المستوى" لـ"كومرتس بنك" على مدى سنوات، محذرا من أن بقاء البنك على وضعه الحالي قد يهدد استمراره على المدى المتوسط.

وفي المقابل، سجل "يونكريديتو" أرباحا فصلية قياسية بلغت 3.2 مليار يورو خلال الربع الأول من عام 2026.

ووفقا لأحدث البيانات، يسيطر "يونكريديتو" على ما يقرب من 30 بالمئة من أسهم "كومرتس بنك"، ويسعى خلال الأسابيع المقبلة إلى زيادة حصته عبر عرض مبادلة. كما أعلن مؤخرا عن برنامج لإعادة الهيكلة في حال الاستحواذ على البنك الألماني.

ومنذ أشهر، يعارض مجلس الإدارة ومجلس العاملين وموظفو "كومرتس بنك" ما يعتبرونه تحركات "عدائية" من جانب أورسيل.

كما ترفض الحكومة الألمانية استحواذ "يونكريديتو" على البنك. ولا تزال الحكومة تمتلك أكثر من 12 بالمئة من أسهم البنك، بعدما أنقذته خلال الأزمة المالية في 2008/2009 عبر مليارات اليورو من أموال دافعي الضرائب.