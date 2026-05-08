وذكرت الشركة اليابانية أن أرباحها التشغيلية للسنة التي انتهت في مارس ارتفعت 13.4 بالمئة إلى 1.45 تريليون ين، وهو ما جاء دون تقديرات مجموعة بورصات لندن بأرباح تشغيلية عند 1.56 تريليون ين.

ورغم الإشادة بتحول سوني إلى مركز ثقل كبير في مجال الترفيه، فإن مخاوف السوق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على أعمالها والغياب الملحوظ لمحفزات النمو أثر سلبا على أسهمها في الأشهر الماضية.

ويشعر المستثمرون كذلك بالقلق إزاء تأثير ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة واضطراب سلاسل التوريد بسبب حرب إيران على هوامش أرباح شركات تصنيع الإلكترونيات بما في ذلك سوني ومنافستها نينتندو التي ستصدر هي الأخرى تقاريرها اليوم الجمعة.