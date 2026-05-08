وتأتي تعليقاته في وقت تتأرجح فيه العقود الآجلة لخام برنت بين 96 دولارا وأكثر من 102 دولار للبرميل أمس الخميس، في أعقاب تقارير متضاربة حول اتفاق قصير الأجل لإنهاء الحرب وربما إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر تجاري رئيسي تم إغلاقه فعليا منذ بدء الصراع في نهاية فبراير.

وقال بيرول إن هذا التأرجح سيستمر على الأرجح وإن عودة الإمدادات ستكون تدريجية بمجرد انتهاء الحرب.

وأضاف خلال كلمته في قمة النمو الكندية "في رأيي، قد يكون التأرجح هو السمة الغالبة، وبالتالي، سيظل أمن الإمدادات النفطية قضية رئيسية".

وحث كندا، رابع أكبر منتج للنفط في العالم، على البحث عن جهات جديدة لإنتاجها، مضيفا أن الدول الأخرى التي تسعى إلى شركاء تجاريين جدد في مجال الطاقة بعد الحرب مع إيران ستعتبر ذلك على الأرجح خيارا "بديهيا".

وقال إن وكالة الطاقة الدولية مستعدة لسحب براميل إضافية من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية إذا استمر تعطل الإمدادات الناجم عن الحرب.

وسحبت الوكالة حتى الآن 20 بالمئة من احتياطيات النفط المتاحة في محاولة للتخفيف من ارتفاع الأسعار.