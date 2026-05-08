شملت هذه الاتفاقيات خلال المنتدى الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، طيفاً متنوعاً من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الدفاع والصناعات العسكرية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والصناعة والتصنيع، والطاقة، والتمويل، والنقل واللوجستيات، إضافة إلى الأمن الغذائي والصحة والصناعات الكيماوية والفضاء، بما يعكس مقاربة شاملة لبناء منظومة اقتصادية متكاملة تدعم سلاسل القيمة المحلية وتعزز الاستقلال الصناعي.

يأتي هذا الزخم التعاقدي ليؤكد انتقال الفعالية من مجرد منصة عرض إلى مساحة لصياغة شراكات طويلة الأمد، تستهدف توطين التكنولوجيا، وتوسيع القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، عبر استثمارات استراتيجية تمتد عبر القطاعات التقليدية والمتقدمة على حد سواء.

الدفاع والصناعات العسكرية

من بين الصفقات التي أبرمت ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات" في قطاع الدفاع والصناعات العسكرية، توقيع عقد لشراء طائرات من طراز C-390 ميلينيوم لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات، بحضور نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال زيارته لجناح مجلس التوازن للتمكين الدفاعي.

وقّع العقد الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، الدكتور ناصر حميد النعيمي، مع الرئيس التنفيذي لشركة "إمبراير" للدفاع والأمن بوسكو دا كوستا جونيور.

يُذكر أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، الجهة الوطنية المعنية بتمكين وتنظيم منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، أبرم عقداً مع شركة إمبراير البرازيلية، يشمل عقود مؤكدة لشراء 10 طائرات، مع خيارات لشراء 10 طائرات إضافية مستقبلاً، وسيتم تطوير قدرات شاملة للصيانة والإصلاح والعَمرة "MRO" وخدمات الدعم ما بعد البيع لطائرة "سي-390 ميلينيوم".

ووقّعت Generation 5 القابضة، الشركة المتخصصة في مجال الدفاع والتكنولوجيا ومقرّها دولة الإمارات، وشركة "إمبراير" البرازلية، الرائدة في قطاع صناعة الطيران، اتفاقية شراكة استراتيجية حصرية تغطي أعمال برنامج طائرة النقل العسكري متعددة المهام (C-390 Millennium) في دولة الإمارات.

تهدف الشركتان من خلال الاتفاقية إلى تطوير قدرات شاملة للصيانة والإصلاح والعَمرة (MRO) وخدمات الدعم ما بعد البيع لطائرة " C-390 Millennium" في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف ضمان الجاهزية العالية للمهام، والاستجابة السريعة، والاستدامة طويلة الأمد لأساطيل المشغلين في المنطقة. وتشمل الشراكة أيضاً فرصاً للتكامل الصناعي ودمج سلاسل التوريد المرتبطة بالطائرة، إضافة إلى توفير برامج تدريبية ذات صلة للكوادر الفنية وفرق الصيانة والتشغيل، بما يدعم نقل المعرفة وتطوير الكفاءات.

كما وقّع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن) وشركة إل آي جي الكورية للصناعات الدفاعية والفضائية، مذكرة تفاهم لبحث وتطوير التعاون في مجال الصناعات العسكرية والأمنية؛ وذلك بهدف إنشاء مركز عالمي للتصنيع الدفاعي في دولة الإمارات يتم تشغيله عبر مقر للشركة داخل الدولة.

بموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على إقامة حوار للتعاون في تطوير القدرات الصناعية في دولة الإمارات من خلال تأسيس مقر للشركة الكورية داخل الدولة والعمل المشترك في مجالات تشمل البحث والتطوير والتصنيع ودعم خدمات الصيانة، وتكامل سلاسل الإمداد.

كذلك وقّع " توازن"، وشركة لوكهيد مارتن، اتفاقية لإنشاء مركز تميّز في الأمن السيبراني في دولة الإمارات، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في المجال الرقمي.

بموجب الاتفاقية، ستعمل شركتا لوكهيد مارتن، وداتا7، على إنشاء مركز تميّز للأمن السيبراني، ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات، الذي يشرف عليه مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وينتظر أن يمثل المركز منصة وطنية شاملة تعزّز جاهزية الإمارات السيبرانية، وتحتضن الابتكار، وتدعم بناء منظومة متكاملة للأمن الرقمي تتوافق مع الأولويات الإستراتيجية للدولة.

كما وقع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي " توازن" ، وشركة لوكهيد مارتن، اتفاقية لتأسيس منشأة متقدمة لتصميم وتجميع الشرائح الدقيقة في دولة الإمارات، وذلك على هامش فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026".

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

كما شهدت الصفقات والاتفاقات المبرمة ضمن قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، زخماً خلال فعاليات "اصنع في الإمارات"، حيث وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات عدداً من الاتفاقات.

أعلن المجلس وشركة دل تكنولوجيز عن إطلاق مركز متخصص للتميز في الأمن السيبراني بأبوظبي، في مبادرة تمثل "خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز طموح الإمارات لبناء اقتصاد رقمي آمن، مرن، وقادر على المنافسة عالميًا وذلك وفقًا لرؤية القيادة الرشيدة للدولة"، بحسب وام.

وسيتم في إطارهذه المبادرة استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية لتعزيز الكشف الآني عن التهديدات والاستجابة الفورية لها. وتوفر هذه المبادرة فوائد ملموسة للشركات المتواجدة داخل الدولة من خلال خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا وتعزز الابتكار، وتزيد من الثقة في المعاملات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى توفير حماية أقوى للبيانات عبر منصات القطاعين العام والخاص.

كما أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات عن تعاون استراتيجي مع شركة "هانيويل" العالمية، وذلك لاستكشاف الفرص في مجال تطوير برامج متقدمة للأمن السيبراني في دولة الإمارات، بما يُعزز من الجهود الوطنية الرامية لتوطين قدرات المرونة السيبرانية وبناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام وجاهز للمستقبل.

ومن خلال هذا التعاون الذي جرى الإعلان عنه على هامش فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" في أبوظبي، ستعمل "هانيويل" مع مجلس الأمن السيبراني على تعزيز الاستعداد للأمن السيبراني من خلال توطين الخدمات السيبرانية، والارتقاء بمبادرات بناء القدرات، ودعم تطوير سياسات سيبرانية مستقبلية تتوافق مع الأطر الوطنية.

يشمل التعاون استخدام تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة المشتركة، والتي سيتم تطبيقها في مركز عمليات الأمن الوطني (NSOC)، لدفع حلول الأمن السيبراني المبتكرة التي تهدف إلى حماية البنية التحتية الصناعية الحيوية في دولة الإمارات.

كذلك أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركتي "سيسكو" و"أوبن إنوفيشن إيه آي" المختبر الوطني لاختبار والتحقق من أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويُعد المختبر أول منشأة وطنية من نوعها مخصصة لاختبار نماذج وتطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي والتحقق منها واعتمادها وفق سياسات الأمن السيبراني الإماراتية والمعايير العالمية، بما يتيح للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص استخدام حلول الذكاء الاصطناعي بثقة واطمئنان.

ويأتي إطلاق المختبر في إطار تعاون استراتيجي يهدف إلى توفير تقييم سيادي ومستقل وإصدار شهادات اعتماد لنماذج الذكاء الاصطناعي ووكلائه وتطبيقاته بدعم من بنية تحتية شبكية آمنة من "سيسكو" وحلول أمنية متقدمة من "أوبن إنوفيشن إيه آي" وذلك بالتعاون مع شركة "إيميركوم"، طبقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

وفي السياق نفسه، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة IBM عن خطط لإنشاء مركز ابتكار مشترك في أبوظبي، بهدف دعم وتسريع توجهات حكومة دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي الموثوق، والأمن السيبراني، والابتكار الرقمي من الجيل القادم.

وسيعمل مركز الابتكار المشترك كمنصة استراتيجية فريدة للتعاون المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الدوليين، حيث يجمع بين التكنولوجيا والخبرات والتفاعل مع السياسات العامة، دعماً للرؤية الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي.

من جانبه، أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف دعم عملية تطوير الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون بين الجانبين في إطار البحوث التطبيقية.

وتهدف الشراكة إلى المساهمة في الجهود الرامية لبناء منظومة مستدامة للابتكار والتطبيقات العملية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، من خلال الجمع بين الخبرات المالية الواسعة لمصرف الإمارات للتنمية، والإمكانات عالمية المستوى لجامعة محمد بن زايد في مجالي التعليم وبحوث الذكاء الاصطناعي.

وسيتعاون الجانبان بموجب المذكرة وفق ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التعليم التنفيذي والتطوير المهني، والتدريب المهني والتفاعل الوظيفي، وبحوث الذكاء الاصطناعي وتتيح لقيادات المصرف وكوادره فرصة المشاركة في البرامج المتخصصة بالذكاء الاصطناعي في الجامعة، ما من شأنه تزويدهم بالمهارات اللازمة لدمج التقنيات المتقدمة في المنظومتين المالية والصناعية.

وإلى ذلك، أعلنت شركة "كور42"، التابعة لمجموعة "جي42" والمتخصصة في السحابة السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة "سلوشنز+ "، المتخصصة في تقديم خدمات وحلول تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تأسيس إطار منظم لتقديم خدمات سحابية وبيانية وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي آمنة وقابلة للتوسع لمجموعة "مبادلة للاستثمار" والجهات الحكومية في أبوظبي، وذلك على هامش فعاليات منصة "اصنع في الإمارات"، المنعقدة خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري في أبوظبي.

وستتولى "كور42"، بموجب الاتفاقية، دور المزود الرئيسي للبنية التحتية لمجموعة "مبادلة للاستثمار" والجهات الحكومية في أبوظبي ودولة الإمارات، فيما ستتولى "سلوشنز+" دور الشريك الرئيسي للتنفيذ وخدمات البيانات. وستستفيد "سلوشنز+" من البنية التحتية المحلية للذكاء الاصطناعي التابعة لـ"كور42"، عبر واجهة "Core42 Compass API" التي تتيح الربط التقني بين هذه البنية ومنصة "WEAVE AI" التابعة لـ"سلوشنز+"، بما يوفر إمكانية الوصول إلى النماذج اللغوية الكبيرة، وقدرات الحوسبة المعتمدة على وحدات معالجة الرسومات، ويسهم في تطوير وتشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي مؤسسية داخل بيئة سيادية ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.

كما ستقود "سلوشنز+" العمليات المتعلقة بخدمات كل من "أوراكل فيوجن" و"بنية أوراكل السحابية" لعدد محدد من المؤسسات، بالاتفاق مع "كور42"، بما يسهم في توحيد آليات العمل، وتعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات وتنفيذها.

كما أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الشريك الاستراتيجي للصندوق، "مسرّعة التصنيع الخفيف".

ويشار إلى أن الصندوق وقّع عدداً من مذكرات التفاهم مع جهات حكومية وخاصة رائدة في قطاعات متنوعة، في إطار جهوده المستمرة لتمكين منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، بما يعزز إسهامها الفاعل في الاقتصاد الوطني.

شملت مذكرات التفاهم كلاً من الاتحاد للطيران، ومجمع كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وروتانا لإدارة الفنادق.

تقنية جديدة

وفي سياق متصل، أعلنت "ديتك أيه آي"، المزوّد الإماراتي المتخصص في حلول الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لقطاع الأعمال، عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع "أدنوك للتوزيع"، بهدف تزويد متاجر واحة من أدنوك على مستوى الدولة بنظام الدفع الذاتي المتطور "سويفت" المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تعتمد تقنية "سويفت" على قدرات متقدمة في الرؤية الذكية والتعلّم الآلي لتحسين تجربة المتعاملين داخل المتجر من خلال تقليل عمليات الدفع التقليدية وتعزيز مستويات رضا العملاء، إلى جانب إسهامها في مسيرة التحوّل الرقمي الشاملة التي تقودها "أدنوك للتوزيع"، والقائمة على توظيف الذكاء.

الصناعة والتصنيع

وفي قطاع الصناعة والتصنيع، أعلنت "أدنوك" خلال فعاليات النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات"، عن إطلاق برنامجها لتعزيز المرونة الصناعية، الذي يتضمن خمس مبادرات تهدف إلى دعم سلاسل التوريد في دولة الإمارات، وتسريع وتيرة التصنيع المحلي، وتعزيز قدرات استمرارية الأعمال، وتطوير سعات إنتاج صناعي مستدامة ضمن القطاعات الاستراتيجية.

كما أعلنت مجموعة ايدج ومجموعة ICAPE، الرائدة عالمياً في تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs) وتقديم الحلول المتكاملة وتوزيع المكونات الإلكترونية، عن توقيع مذكرة تفاهم، ضمن أعمال معرض اصنع في الإمارات 2026، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التطوير المشترك وتوطين سلاسل إمداد الأنظمة الفرعية الإلكترونية الحيوية في دولة الإمارات.

يمثل توقيع المذكرة خطوة رسمية متقدمة ضمن علاقة تجارية قائمة، حيث توفر إطاراً يمكّن الطرفين من استكشاف سبل دمج خبرات ICAPE العالمية في مجال لوحات الدوائر المطبوعة والحلول المتكاملة والمكونات الإلكترونية ضمن عمليات التصنيع المحلية لمجموعة ايدج بشكل تدريجي.

كذلك أعلنت مجموعة ايدج، من خلال شركتها المتخصصة في أنظمة الأسلحة الذكية (هالكن) عن ترسية عقد على شركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI) في أبوظبي، والمتخصصة في تصميم وإنتاج حلول الكابلات وأنظمة التوصيلات، وذلك لتصنيع وتوريد تجميعات كابلات متقدمة.

وأعلنت المجموعة أيضاً عن توقيع خطاب نوايا مع شركة Nicomatic خلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026"، لتأسيس إطار تعاون استراتيجي يركز على توطين تكنولوجيا الموصلات المتقدمة داخل الإمارات.

وكشفت شركة روكس عن استراتيجيتها لمنظومة صناعية قائمة على الذكاء الاصطناعي ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لنهجها القائم على شعار "صُنع في الإمارات، صُنع للعالم"، ودعماً لطموحات الدولة في التحول إلى مركز عالمي للتصنيع المتقدم والتصدير.

وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" اتفاقيتين مع مجموعة "مغربي للتجزئة" وشركة مايتي إندستريال بارك.

تهدف الاتفاقية الأولى إلى إنشاء مركز لتصنيع المتاجر وهو مرفق مخصص لإنتاج الأثاث وتجهيزات المتاجر وعمليات التجديد، والمفاهيم التسويقية المؤقتة عبر شبكة التجزئة التابعة لها. أما الاتفاقية الثانية فهي لتطوير مجمّع صناعي متكامل بين الصين والإمارات وسيركز المشروع على إعادة تدوير المعادن والتفكيك، والصهر وتكرير المعادن الثمينة، والتصنيع المتقدم، بما يسهم في إنشاء منظومة صناعية متكاملة تدعم التنمية الصناعية المستدامة ونمو القطاع، وتعزز ممارسات الاقتصاد الدائري في رأس الخيمة.

الأمن الغذائي

وضمن صفقات واتفاقات قطاع الأمن الغذائي والصناعات الغذائية، وقّعت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية، مذكرة تفاهم مع شركة "الظاهرة"، في إطار دعم جهود استدامة القطاع الزراعي المحلي وتعزيز كفاءته.

تهدف المذكرة التي وقعت على هامش منصة "اصنع في الإمارات 2026" إلى تعزيز أُطر الشراكة الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز سلاسل القيمة الزراعية ودعم منظومة الأمن الغذائي واستكشاف التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المحلي والعمل على تطوير آليات عملية ومستدامة تسهم في الارتقاء بالإنتاج الزراعي بما يُعزّز مرونته وكفاءته ويضمن استدامته.

كما أعلنت مجموعة مزارع العين، توقيع اتفاقية استراتيجية مع NRTC، تحت مظلة "اصنع في الإمارات"، بهدف تعزيز قدرات التصنيع المحلي للعصائر الطازجة وتوسيع حضورها في السوق المحلية والإقليمية، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على هذا النوع من المنتجات.

توقيع الاتفاقية مع شركة NRTC يأتي في إطار الاستجابة للطلب المتنامي على العصائر الطازجة، من خلال تطوير منتجات تلبي احتياجات السوق وتواكب التحولات المتسارعة في أنماط الاستهلاك، وفق ما نقلته "وام" عن الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين، حسان صافي، والذي أوضح أن مجموعة مزارع العين وشركة NRTC تنضويان تحت مظلة غذاء القابضة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستهدف توحيد نقاط القوة لدى الجانبين بما يسهم في بناء منظومة إنتاجية متكاملة تعزز تنافسية المنتجات الوطنية.

الطاقة والمياه

كما شهد قطاع الطاقة والمياه اتفاقات مختلفة على هامش المعرض، من بينها مذكرة العاون بين شركة "إنتراتوميكس" لتكنولوجيات المواد المتقدمة التابعة لشركة مشاريع جامعة خليفة والمنبثقة عن مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد في جامعة خليفة، مع شركتي "طاقة لحلول المياه" و"ماغما" لإطلاق برنامج تجريبي يهدف إلى استكشاف تحويل المواد الحيوية الصلبة الموجودة في مياه الصرف إلى غرافين ومواد متقدمة.

يُسهِم التعاون في دعم برنامج "القيمة الوطنية المضافة" في دولة الإمارات و"إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" و"إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 "، وأهداف الاقتصاد الدائري في أبوظبي.

كما وقّع الكيان التطويري والاستثماري التابع لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، اتفاقية هندسة وتوريد وإنشاء مع إن إم دي سي إنفرا ولانتانيا أغواس، لتنفيذ مشروع محطة الفجيرة الأولى لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي وبنموذج المنتج المستقل، بطاقة إنتاجية تبلغ 60 مليون جالون يوميًا، وبإجمالي استثمارات قدرها 1.046 مليار درهم.

وخلال المنتدى أيضاً وقعت مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، اتفاقية مساطحة مع مجموعة عبدالجليل العسماوي، إحدى أكبر المجموعات العائلية المستقلة في الدولة ، بهدف توسيع عمليات المجموعة عبر إنشاء أحد أول مصانع إنتاج وتجديد منصات حفر آبار البترول والغاز في الدولة.

النقل والخدمات اللوجستية

وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أعلنت مجموعة ايدج عن توقيع اتفاقية خدمات نقل جوي عالمية مع الاتحاد للطيران، خلال منصة "اصنع في الإمارات 2026"، بهدف توحيد عمليات الشحن الجوي الخاصة بها تحت مظلة الناقل الوطني لدولة الإمارات.

بموجب الاتفاقية، ستلبي مجموعة ايدج احتياجاتها واحتياجات شركاتها التابعة البالغ عددها 35 شركة، بالاعتماد على خدمات الشحن الجوي التابعة للاتحاد للطيران. وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية ايدج لتعزيز الشراكات المحلية عبر سلاسل إمدادها وعملياتها التشغيلية، بما يدعم الاستثمار في القدرات الوطنية ويعزز الاعتماد عليها، لا سيما مع نمو أعمال المجموعة.

الصناعات الكيماوية

وفي سياق آحر، أعلنت "تعزيز" عن توقيع اتفاقيات طويلة الأمد تشمل بيع وتوريد المواد الأولية على امتداد محفظة أعمالها من الكيماويات، بما في ذلك الميثانول، والبولي فينيل كلوريد، وثنائي كلوريد الإيثيلين، ومونومر كلوريد الفينيل، والصودا الكاوية، والملح، والغاز الطبيعي، بقيمة تبلغ 104.6 مليار درهم (28.5 مليار دولار)، وذلك خلال مشاركتها في منصة "اصنع في الإمارات 2026".

تتراوح مدة الاتفاقيات من خمس إلى 25 عاماً، وتضمن تأمين الطلب العالمي وتوفير المواد الأولية المحلية الموثوقة، بما يساهم في دعم إنتاج الكيماويات على نطاق واسع في دولة الإمارات، وترسيخ دور "تعزيز" في بناء منظومة محلية متكاملة للصناعات الكيماوية.

تشمل هذه الصفقات اتفاقيات بيع مع "أدنوك" و"برومان" لتوريد الميثانول، و"شركة الإمارات العالمية للألمنيوم" للصودا الكاوية، و"ميتسوبيشي" لثنائي كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد الفينيل والصودا الكاوية، و"ميتسوي وشركاه المحدودة" لثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية، ومجموعة "سانمار" لثنائي كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد الفينيل، و"ترايكون" لمادة البولي فينيل كلوريد وثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية، ومع شركة "فينمار" لتوريد مادتي ثنائي كلوريد الإيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وأعلنت "تعزيز" و"ألفا ظبي القابضة" عن اتفاقية شراكة استراتيجية لاستثمارات رأسمالية بقيمة تقارب 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار) في كيماويات صناعية جديدة ضمن منظومة "تعزيز" للكيماويات الصناعية بمدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

ويتم تنفيذ هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال إجراء "دراسة جدوى وسوق" مشتركة بالتماشي مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة "اصنع في الإمارات".

الفضاء والتقنيات البحرية

ومن بين الاتفاقات التي شهدها المعرض، توقيع أكاديمية أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مع شركة "أوربت ووركس" لتصنيع الأقمار الاصطناعية المتقدمة، يتم بموجبها الحصول على خدمات متطورة لرصد الأرض عبر كوكبة أقمارها الاصطناعية "الطائر".

ستدعم البيانات المستمدة من الأقمار الاصطناعية عمليات إدارة الموانئ ورصد أنشطتها التشغيلية، بما يوفر رؤية آنية لحركة السفن والبنية التحتية للموانئ والأنشطة الساحلية، ويسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقييم الأوضاع في مختلف المنشآت البحرية. كما ستسهم هذه القدرات مجتمعة في الارتقاء بجودة وسرعة الأبحاث التطبيقية والابتكار، ودعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات في البيئات الساحلية والبحرية.

التمويل والاقتصاد

ووقّعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وصندوق الإمارات للنمو مذكرة تفاهم تهدف إلى فتح آفاق تعاون مشترك لدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة العاملة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية بما يخدم مساعي تنويع الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية المشاريع الإماراتية في القطاعات الإنتاجية والصناعية والاستثمارية.

كذلك وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرتي تفاهم مع كلٍ من بنك المشرق وبنك دبي الإسلامي، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة 12 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي الوطني.

فيما خصص مصرف الإمارات للتنمية 6 مليارات درهم ضمن شراكة استراتيجية مستمرة مع الوزارة، ليصل إجمالي التمويلات المخصصة إلى 18 مليار درهم.

تهدف هذه الشراكات إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتوفير حلول تمويلية تنافسية تدعم توسع الشركات الصناعية وتعزز قدراتها الإنتاجية وتسهم في تبني التكنولوجيا المتقدمة ورفع تنافسية الصادرات الوطنية.

تشمل الاتفاقيات تخصيص 10 مليارات درهم من بنك المشرق، و2 مليار درهم من بنك دبي الإسلامي، على مدى خمس سنوات، لدعم المؤسسات الصناعية المؤهلة بمختلف أحجامها، فيما خصص مصرف الإمارات للتنمية، الشريك الاستراتيجي للوزارة، 6 مليارات درهم لتمويل المشاريع الصناعية ذات الأولوية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

كما أعلن مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع زيلو، منصة التمويل الخاص الخاضعة لتنظيم أبوظبي العالمي والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن إطلاق برنامج تمويل بقيمة 350 مليون درهم لتسريع سداد الفواتير المعتمدة لمجموعة من الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بالحكومة.

ويعمل الطرفان معاً في مبادرات ومشروعات مشتركة بهدف تعزيز ودعم ريادة الأعمال والقطاع الصناعي والشركات العاملة في القطاعات ذات الصلة.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس أبوظبي للشركات العائلية، توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي، خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2026"، وذلك بهدف إرساء إطار منظم لتقديم خدمات مصرفية متميزة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لأعضاء مجلس أبوظبي للشركات العائلية.

وبموجب الاتفاقية، سيتيح مصرف أبوظبي الإسلامي لأعضاء المجلس مجموعة من الخدمات والمزايا المخصصة للمتعاملين من الخدمات المصرفية الخاصة، بما في ذلك إدارة علاقات مخصصة مع مدير علاقات خاص، وتسريع إجراءات انضمام المتعاملين، وحلول استثمارية مخصصة، وبطاقات مغطاة.

ويأتي التعاون بهدف تلبية المتطلبات المالية الخاصة بالعائلات الثرية وأصحاب الأعمال الذين يمثلهم المجلس.

وتغطي الاتفاقية ثلاث مجالات رئيسية للتعاون، تشمل: توفير حلول الخدمات المصرفية الخاصة والمتميزة، وتنفيذ حملات تسويقية وترويجية مشتركة تستهدف أعضاء المجلس، إلى جانب تقديم خدمات مخصصة.

وإلى ذلك، أعلنت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية مع "مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية"، وذلك بهدف دعم منظومة التصدير في الإمارة عبر توفير خدمات تأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب تقديم حلول متكاملة للتخفيف من مخاطر التجارة للمصنعين في إمارة دبي.

الثقافة والصناعات الإبداعية

وفي قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية، شهد وزير الثقافة، الشيخ سالم بن خالد القاسمي، توقيع أربع اتفاقيات تعاون جديدة بين الوزارة و كل من مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد، ومركز غرس للتمكين الاجتماعي، وشركة المندوس للتجارة، ومصنع الخزنة للجلود.

تهدف الاتفاقيات- التي تم توقيعها على هامش مشاركة الوزارة في "اصنع في الإمارات 2026 "- إلى تمكين الحرفيين والمبدعين الإماراتيين، وتعزيز التراث الثقافي الوطني، وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.

كذلك وقعت شركة أبوظبي للترفيه، التابعة لشركة "سيلوشنز+" إحدى شركات مبادلة، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة "9 ياردز كومينيكشنز" المتخصصة في خدمات التسويق والتواصل المتكاملة والتابعة لمجموعة "NG9" القابضة، بهدف تعزيز قدرات تنظيم الفعاليات وتقديم حلول تواصل متكاملة تدعم المبادرات الوطنية ومشاريع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وفي سياق آخر، وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة، مذكرة تفاهم مع 1Hub7 منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والذكاء الاصطناعي الوكيلي، وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار لدى المجتمع الإماراتي وبيئة الأعمال في الدولة.

الرعاية الصحية والأدوية

وفي قطاع الرعاية الصحية، أعلنت شركة "WHOOP"، المتخصِّصة في تقنيات تحسين الأداء البشري، وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، إبرام شراكة إستراتيجية تهدف إلى تحسين الصحة الوقائية، وعلوم الأداء، ودفع عجلة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية الوقائية في دولة الإمارات، مدعومة باستثمار من مبادلة بقيمة 75 مليون دولار لصالح WHOOP .

تجسِّد هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتوسيع نطاق القدرات البحثية، ودعم تطوير منظومات رعاية صحية متقدمة ومبتكرة في أبوظبي، بحسب وام.

ووقعت شركة الاتحاد للأدوية، التابعة لمحور الخدمات اللوجستية الدوائية في "مبادلة بايو"، اتفاقية توزيع وترويج حصرية مع شركة "إل نيوترا" المتخصصة في تقنيات التغذية والعمر الصحي المديد.