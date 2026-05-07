تهدف هذه الشراكة إلى دعم الابتكار الزراعي في بنغلاديش، وإندونيسيا، ونيبال، والفلبين، وفيتنام، وباكستان، وتايلاند، والمالديف، من خلال العمل مع الحكومات على تحويل الحلول القائمة على الأدلة؛ بما في ذلك التنبؤات الجوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية الرقمية وأدوات تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، إلى برامج وطنية تُنفَّذ على نطاق واسع وتصل إلى المزارعين.

سيتم تفعيل الشراكة الجديدة من قبل البنك الآسيوي للتنمية (ADB) وآلية توسع الابتكار الزراعي (AIM for Scale)، وهي مبادرة مدعومة من دولة الإمارات ومؤسسة غيتس، تعمل مع الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء آخرين لتوسيع نطاق الابتكارات الزراعية القائمة على الأدلة بهدف تحسين سبل عيش ملايين المزارعين.

وقال خلفان المطروشي، مستشار مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات: يواصل التعاون الدولي لعب دور محوري في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، ومن خلال "منظومة أبوظبي للذكاء الاصطناعي لدعم تنمية القطاع الزراعي العالمي"، تعمل دولة الإمارات على حشد الشركاء والخبرات والتمويل اللازم، وتمثل شراكتنا اليوم مع "بنك التنمية الآسيوي" و"صندوق اليابان من أجل ازدهار وصمود آسيا والمحيط الهادئ. والتي تُنفذ عبر مبادرة "آلية الابتكار الزراعي للتوسع"، دليلًا على ما يمكن أن يُحققه التعاون الدولي عندما تتضافر جهود الشركاء العالميين لتحقيق هدف مشترك".

في وقت سابق من هذا العام، خصّص "مكتب الشؤون الدولية" 5 ملايين دولار أميركي ضمن مِنَح "آلية الابتكار الزراعي للتوسع" لـكل من "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، وكلية كيو للشؤون العالمية بجامعة نوتردام، ومنظمة (C4Impact) غير الحكومية في رواندا، بهدف دعم الحكومات في إثيوبيا وكينيا ونيجيريا ورواندا وغيرها من الدول الإفريقية في توسيع نطاق الابتكارات الزراعية بالشراكة مع بنوك التنمية الرائدة وشركاء آخرين،

ومع توقيع اتفاقية اليوم، تكون "منظومة أبوظبي للذكاء الاصطناعي لدعم تنمية القطاع الزراعي العالمي" قد وصلت بالفعل إلى حكومات في إفريقيا وآسيا خلال أقل من ستة أشهر من إطلاقها.

ويُعزّز هذا التوقيع التزام دولة الإمارات بالتنمية الزراعية العالمية، بما في ذلك الشراكة بقيمة 200 مليون دولار أميركي مع "مؤسّسة غيتس" التي أُعلن عنها خلال "مؤتمر الأطراف" (COP28)، وعضوية دولة الإمارات في "المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية" كأول مانح من منطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا.

وقال تشينغ فنغ تشانغ، المدير الأول لمكتب قطاع الزراعة والغذاء والطبيعة والتنمية الريفية في بنك التنمية الآسيوي: "تُعدّ التقنيات الرقمية والتمويل المبتكر وتحسين كفاءة استخدام الأسمدة عوامل حاسمة في مواجهة آثار الأزمات الأخيرة التي أدت إلى معاناة ملايين الأشخاص من الجوع، خاصة في آسيا والمحيط الهادئ. وتُعدّ اتفاقات التعاون كهذه، حافزاً نحو اتباع نهج زراعي متكامل يُعزز أنظمة المدخلات، ويرفع الإنتاجية، ويُسرّع الانتقال نحو أنظمة غذائية أكثر مرونة وشمولية واستدامة".

وأضاف شيغيو شيموزو، المدير التنفيذي لبنك التنمية الآسيوي: "من خلال صندوق اليابان من أجل ازدهار وصمود آسيا والمحيط الهادئ، تواصل اليابان دعم المبادرات التي تُعزّز الابتكار والمرونة والتحول الرقمي في المنطقة، ويعكس دعمنا لهذه المبادرة منذ سنة 2024 التزام اليابان القوي والمستمر بتعزيز الزراعة المستدامة وتقوية النظم الغذائية عبر الابتكار والشراكة".

وقال بول وينترز، المدير التنفيذي لآلية الابتكار الزراعي للتوسع: "نتطلع إلى التعاون مع "بنك التنمية الآسيوي" لضمان حصول ملايين المزارعين في آسيا والمحيط الهادئ على ابتكارات مدعومة بالأدلة العلمية والتي من شأنها تعزيز سبل عيشهم بصورة ملموسة، ونحن ممتنون لدولة الإمارات و" صندوق اليابان من أجل ازدهار وصمود آسيا والمحيط الهادئ لتمكين هذا العمل المهم."