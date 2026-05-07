وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق دبي المالي، إن إجمالي إيراداتها ارتفع بنسبة 41 بالمئة خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، ليصل إلى 384.2 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما زادت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31 بالمئة إلى 231.3 مليون درهم، بهامش بلغ 60 بالمئة، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 36 بالمئة ليسجل 185.1 مليون درهم.

وعلى الصعيد التشغيلي، أضافت الشركة نحو 49 ألف موقف مركبات إلى إجمالي محفظتها، بزيادة قدرها 23 بالمئة على أساس سنوي.

في المقابل، تراجع إجمالي معاملات مواقف المركبات بنسبة 5 بالمئة إلى 34.7 مليون معاملة، كما انخفض متوسط معدل استخدام مواقف المركبات العامة بمقدار 7 نقاط مئوية ليصل إلى 21.8 بالمئة.

وسجلت مبيعات البطاقات الموسمية لمواقف المركبات العامة نمواً قوياً، إذ ارتفعت بنسبة 129 بالمئة إلى 100.6 ألف بطاقة خلال الربع الأول من العام.

وتعد "باركن" من أبرز الشركات العاملة في قطاع إدارة وتنظيم مواقف المركبات في دبي، وتوفر خدماتها ضمن منظومة النقل والتنقل الحضري في الإمارة.

وفي هذا الإطار، قال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "يسعدني أن أعلن بأننا بدأنا عام 2026 بقوة، محققين إجمالي إيرادات بلغت 384 مليون درهم، بنمو 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب تسجيل صافي ربح قياسي بلغ 185 مليون درهم بنمو 36%. وخلال الربع، واصلنا توسيع بصمتنا التشغيلية من خلال إضافة مجموعة من مواقف المركبات العامة والمواقف الخاصة التابعة للمطورين إلى محفظتنا، فيما وصلت مبيعات البطاقات الموسمية إلى رقم قياسي بلغ 100.6 ألف بطاقة، بزيادة 129% على أساس سنوي. وقد شهد إجمالي حجم المعاملات ومعدل الاستخدام بعض التراجع، نتيجة تأثير الوضع الجيوسياسي الإقليمي وطول عطلة عيد الفطر مقارنة بالعام الماضي. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن مقارنة معدل الاستخدام مع الربع الأول من 2025 ليست ذات دلالة مباشرة، إذ لم تكن التعرفة المرنة قد دخلت حيز التطبيق حينها. وعلى صعيد الرقابة، واصلنا تعزيز الامتثال عبر أسطول مركبات الرقابة الذكية المدعومة بالتكنولوجيا، إضافة إلى نشر فرق ميدانية مدعومة ببيانات دقيقة لضمان الالتزام عبر الشبكة".

واختتم قائلاً: "نتطلع إلى المستقبل، ونثق في متانة أسس عملنا وفي قدرة باركن على التعامل بكفاءة مع بيئة التشغيل الحالية. كما سنواصل مراجعة توجيهات الإيرادات للسنة المالية 2026، ونتوقع تزويد السوق بتقييم محدث بالتزامن مع الإعلان عن نتائج الربع الثاني في مطلع أغسطس المقبل".