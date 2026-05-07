وأرجعت الشركة ارتفاع الارباح إلى زيادة الاسهامات من جميع وحدات الأعمال، مدعومة بانخفاض الكوارث الطبيعية والمساهمات الاستثمارية القوية.

وسجلت سويس ري خلال الربع الأول أرباحا بقيمة 1.51 مليار دولار بارتفاع بنسبة 19 بالمئة مقارنة بـ 1.28 مليار دولار خلال العام الماضي.

وارتفع نتيجة قطاع التأمين، التي تعكس أرباح الاكتتاب التي تم اكتسابها خلال هذه الفترة، بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 1.65 مليار دولار مقارنة بـ 1.27 مليار دولار خلال العام الماضي.

وبلغت إيرادات التأمين 10.04 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 4 بالمئة مقارنة بـ 10.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.

وقال اندرياس بيرجير المدير التنفيذي لشركة سويس ري " سجلت سويس ري إيرادات قوية خلال الربع الأول، مما يضعنا على مسار جيد نحو تحقيق الأهداف المالية لعام 2026".