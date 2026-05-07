وأضافت شركة الطيران منخفض التكلفة، الخميس، أنها قد تضاعف الطلبية لتلبية الطلب المستقبلي.

وجرى الإعلان عن الصفقة في منشأة شركة تصنيع الطائرات في ميرابيل بكندا، وتمثل أكبر طلبية في تاريخ البلاد. ووصف توني فرنانديز، الشريك المؤسس لـ"إير آسيا"، الطائرة في بيان بأنها "الأداة المثالية لمرحلتنا المقبلة من النمو".

وأضاف: "تعكس هذه الطلبية انضباطنا طويل الأمد وحجم طموحاتنا".

وقالت أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في جنوب شرق آسيا إن الاتفاقية تمنحها "مرونة استراتيجية لزيادة الالتزام إلى 300 طائرة من عائلة A220 لتلبية الطلب المستقبلي".

من جانبه، قال لارس فاغنر، الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في إيرباص، إن طائرات A220 ستتيح "فتح مسارات جديدة عبر آسيا لم تكن مجدية من قبل".

وأضاف أنه بمجرد تسليم الأسطول الجديد في عام 2028، سيسمح ذلك أيضاً بتحرير الطائرات الأكبر حجماً للتركيز على الرحلات طويلة المدى إلى أميركا الشمالية وأستراليا وأوروبا.

وأوضح فاغنر أن "إير آسيا" ستكون، بموجب هذه الطلبية، "العميل العالمي الأول" للتكوين الجديد لطائرة A220 بسعة 160 مقعداً.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي حضر أيضاً مراسم الإعلان: "سيجري تصنيع الطائرات الـ150 بأيدي عمال كنديين وعلى أرض مصانع كندية".

وأضاف: "بالنسبة إلى آلاف المهندسين والكهربائيين ولحّامي الفولاذ واختصاصيي تكنولوجيا المعلومات، سيعني ذلك وظائف مجزية ومثيرة لبناء طائرة متميزة تربط ملايين الأشخاص حول العالم".

وتُعد كندا الدولة الوحيدة خارج أوروبا التي تستضيف برنامجاً رئيسياً لشركة إيرباص، من خلال تصنيع عائلة طائرات A220.