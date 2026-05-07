وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 229 مليون درهم وصافي الربح بعد الضريبة 208 ملايين درهم للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026 بزيادة قدرها 44 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور"، إن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس قوة نموذج أعمال "إمباور" وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، وجاء الأداء الاستثنائي في الإيرادات وصافي الأرباح خلال الربع الأول بفضل زيادة القدرة الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية، مدعوماً بإستراتيجية توسع مدروسة والزيادة المستمرة في الطلب على خدمات تبريد المناطق في جميع أنحاء دبي.

وأضاف أن "إمباور" تركز على تعزيز كفاءة أصولها التشغيلية وتوسيع قدراتها الإنتاجية بما يواكب النمو العمراني المتسارع في الإمارة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية، كما تواصل الاستثمار في الابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة مضافة مستدامة لمساهميها، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.