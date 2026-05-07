وبموجب الصفقة تحصل إنفيديا على ما يصل إلى 3 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر 0.0001 دولارا للسهم، إلى جانب إمكانية شراء ما يصل إلى 15 مليون سهم بسعر محدد يبلغ 180 دولارا للسهم، وفقا لإفصاح رسمي صدر اليوم الأربعاء.

وتعهدت كورنينغ بدورها بزيادة طاقة إنتاج الألياف الضوئية في الولايات المتحدة بأكثر من 50 بالمئة لتوفير المزيد من الألياف الضوئية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن هذه المراكز تعتمد على الكابلات لنقل البيانات بسرعات عالية بين الأجهزة، بما في ذلك رقائق إنفيديا.

وقد أبرمت إنفيديا صفقات بمليارات الدولارات في مختلف أنحاء قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث استحوذت على حصص في شركات متنوعة، بدءا من شركات البرمجة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل أوبن أيه.آي وحتى شركات تصنيع الرقائق الأخرى مثل مارفيل تكنولوجي، في محاولة منها لدعم النمو في هذا القطاع.

في وقت سابق من العام الحالي استثمرت إنفيديا حوالي 4 مليارات دولار في شركتي لومينتوم هولدينجز وكوهيرنت، اللتين تعملان في تطوير معدات البصريات.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن سهم شركة كورنينغ، التي تورد الزجاج لهواتف آيفون من آبل، بنسبة ارتفع بنسبة تصل إلى 21 بالمئة بعد الإعلان عن الصفقة، مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ عام 2002.

وبلغ سعر السهم مستوى قياسيًا قدره 195.81 دولارا في تعاملات الصباح، في حين ارتفع سهم شركة إنفيديا بنسبة 2 بالمئة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، في بيان، على مدى استفادة الاقتصاد الأميركي من الشراكة بين إنفيديا وكورنينغ.

وقال هوانغ، الذي أقام علاقة وثيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ انتخابات الرئاسة نوفمبر 2024، إن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل فرصة "لإنعاش" قطاع التصنيع وسلاسل التوريد الأميركية.

من ناحيتها قالت كورنينغ أن توسعها التصنيعي سيشمل إنشاء ثلاثة مجمعات جديدة في ولايتي نورث كارولاينا وتكساس، مشيرة إلى أن هذه المشروعات ستوفر أكثر من 3000 وظيفة جديدة في الولايات المتحدة.

وفي سياق منفصل، توقعت كورنينغ وصول مبيعاتها السنوية إلى 20 مليار دولار بنهاية العام الحالي، في حين تستهدف الوصول إلى 30 مليار دولار بنهاية 2028.