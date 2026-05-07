وسجلت الشركة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نموا ملحوظا في إيراداتها بنسبة 33.2 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 31.4 مليار درهم (8.55 مليار دولار)، في إنجاز جاء مدعوماً بالأداء التشغيلي القوي، وعوائد الاستثمارات، والتنفيذ المدروس والمنضبط على مستوى المحفظة، وهو ما انعكس على ربحية السهم التي نمت بنسبة 246.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.32 درهم (0.63 دولار)، مما يعزز القيمة المقدمة للمساهمين، بالتزامن مع ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى 17.8 بالمئة، في مؤشر واضح على قوة الربحية وكفاءة توظيف رأس المال.

وحول هذه النتائج، أكد سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، أن الربع الأول شكل بداية قوية لعام 2026، مما يعكس استمرار تنفيذ إستراتيجية الشركة الهادفة إلى توسيع المنصات عالية الأداء وتحسين آليات توظيف رأس المال عبر المحفظة الاستثمارية.

وأوضح أن هذا الأداء المتميز يؤكد قوة النموذج المتنوع للشركة، مع تحقيق نمو واسع النطاق، وتوسع في الهوامش، وارتفاع ملحوظ في الربحية، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة إعادة توجيه رأس المال نحو الفرص الاستثمارية المدروسة والواعدة، وتوسيع حضورها العالمي، وتحويل منصاتها إلى شركات رائدة قادرة على المنافسة عالمياً.

وأكد أن النهج المنضبط ومستويات السيولة المرتفعة يضعان الشركة في موقع قوي يؤهلها للحفاظ على هذا الزخم وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين.

وعلى صعيد المركز المالي، واصلت الشركة العالمية القابضة زخمها القوي عبر محفظتها المتنوعة خلال الربع الأول، محولة النمو إلى مستويات أعلى من الربحية لتعزز مكانتها كمستثمر ومشغل نشط للأصول، وارتفع إجمالي أصول الشركة ليصل إلى 445.3 مليار درهم (121.33 مليار دولار) بتاريخ 31 مارس 2026، محققا نموا بنسبة 3.9 بالمئة مقارنة بـ 428.6 مليار درهم (116.78 مليار دولار) في نهاية عام 2025.

كما بلغ إجمالي حقوق الملكية 249.1 مليار درهم (67.87 مليار دولار)، في حين حافظت الشركة على مستويات سيولة قوية تمثلت في نقد وأرصدة مصرفية بلغت 74.7 مليار درهم (20.35 مليار دولار)، مما يدعم استمرار النشاط الاستثماري للمجموعة، ويعكس توسع الهوامش الربحية والميزانية العمومية المرنة.

وجاء هذا النمو الاستثنائي في الإيرادات مدعوماً بمساهمات قوية من كافة قطاعات الأعمال الرئيسية، وفقاً للتوزيع التالي: