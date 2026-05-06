وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات العامة في الصين، الذي أعدته شركة ستاندرد اند بورز غلوبال، إلى 52.6 في أبريل من 52.1 في مارس، ليظل فوق عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.

وتناقضت هذه القراءة مع استطلاع رسمي صدر الأسبوع الماضي، والذي أظهر انكماش نشاط الخدمات بعد نموه في الشهر السابق. ويغطي الاستطلاعان عينات مختلفة.

وواجه قطاع الصناعات التحويلية، محرك الصادرات الصينية، ضغوطا، في حين تباطأت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.

وخرجت أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يقول المحللون إنه قد يضغط على الشركات التي تواجه بالفعل تكاليف أعلى وقدرة محدودة على تحديد الأسعار وسط ضعف الطلب.

مخاطر خارجية

وتزيد المخاطر الخارجية من الضغط. فقد زادت الحرب في الشرق الأوسط من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد، مما يهدد بمزيد من تآكل هوامش الربح للشركات الصينية التي تعاني من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من قبل الأسر والشركات.

وارتفعت الأعمال الجديدة بوتيرة أسرع في أبريل، مدفوعة أساسا بالطلب المحلي. وانخفضت الأعمال التصديرية الجديدة للشهر الثاني على التوالي، وإن كان ذلك على نحو هامشي فقط.

وقام مقدمو الخدمات بخفض مستويات التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مشيرين إلى حالات التقاعد والاستقالات وتدابير توفير التكاليف. وظلت الأعمال المعلقة في منطقة التوسع، مواصلة الاتجاه السائد منذ أكتوبر 2025.

وتسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له حتى الآن هذا العام، إذ أشارت الشركات إلى ارتفاع تكاليف النفط والوقود والشحن بسبب الصراع في الشرق الأوسط. وخفضت الشركات أسعار بيعها للشهر الثاني على التوالي للمساعدة في جذب العملاء والاحتفاظ بهم.

وظلت ثقة الشركات بشأن النشاط خلال العام المقبل إيجابية في أبريل.

وارتفع مؤشر الإنتاج المركب إلى 53.1 في أبريل من 51.5 في مارس، ليظل فوق عتبة 50.0 التي تشير إلى عدم حدوث تغيير.