بصفتها شركة عالمية في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تدمج روكس بين تقنيات الطاقة الجديدة المتقدمة والنهج المتميز لدولة الإمارات في الفخامة وأنماط الحياة الخارجية. وقد برزت العلامة التجارية كمتنافس قوي في فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المخصصة لكافة التضاريس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام.

ستعمل روكس على تطوير مشروع مرجعي رائد لتصنيع السيارات الذكية الراقية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالاستفادة من البنية التحتية الصناعية عالمية المستوى وشبكة الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط التي توفرها "مجموعة كيزاد".

وفقاً للخطة المقررة، من المتوقع أن يبدأ مركز التصنيع المتقدم المعتمد على الذكاء الاصطناعي عملياته التشغيلية في النصف الثاني من العام 2026، مستهدفاً سعة إنتاجية سنوية تصل إلى 300 ألف مركبة بحلول العام 2030، مع إمكانية الإسهام بنسبة تصل إلى 10 بالمئة في مبادرة "مشروع 300 مليار" الإماراتية. وبمجرد دخوله مرحلة التشغيل، سيدعم المركز عمليات إنتاج وتصدير المركبات عبر منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية، وذلك من خلال قدرات تصنيع ذكية وقابلة للتطوير.

وقال جارفيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة روكس: "من خلال اتفاقيتنا مع مجموعة كيزاد، نحن بصدد جلب قدرات التصنيع المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى أبوظبي، والإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز تصدير وتصنيع متصل عالمياً، ما يدعم سلسلة توريد أوسع نطاقاً حول بصمتنا التصنيعية وتوسعنا الإقليمي".

وتابع "نحن نعمل على صياغة منظومة صناعية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، تتطور جنباً إلى جنب مع طموحات التنمية طويلة الأمد لدولة الإمارات".

من جهته، قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي – المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة موانئ أبوظبي: "تعكس اتفاقيتنا مع روكس الدور المستمر لمجموعة كيزاد في تمكين النمو الصناعي من خلال جذب الاستثمارات عالية الجودة إلى أبوظبي. وفي ظل تطور سلاسل التوريد العالمية، توفر كيزاد للشركات البنية التحتية والربط والبيئة التنظيمية اللازمة للتوسع بكفاءة والمنافسة على المستوى الدولي".

يُعد مركز التصنيع المتقدم المعتمد على الذكاء الاصطناعي محطة رئيسة أخرى في مسيرة التنمية طويلة الأمد لشركة روكس في دولة الإمارات، وذلك في أعقاب تأسيس مقرها العالمي في أبوظبي ومركزها الإقليمي لقطع الغيار في دبي.

وانطلاقاً من الموقع الاستراتيجي للمقر الرئيسي، مروراً بالبنية التحتية لخدمات ما بعد البيع، وصولاً إلى قدرات التصنيع الذكية؛ تعمل روكس على بناء منظومة صناعية متكاملة تتخذ من أبوظبي ركيزة لها، لتربط كامل سلسلة القيمة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزز التنافسية العالمية لشعار «صُنع في الإمارات، ليغزو العالم".