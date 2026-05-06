وقال الهلالي، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "تشرّفنا اليوم في دمشق بالترحيب برجل الأعمال الإماراتي ومؤسس شركة إعمار العقارية، محمد العبار، والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار والمشاركة في المنتدى السوري ـ الإماراتي الأول".

وناقش اللقاء آفاق التعاون الاستثماري بين الجانبين، والفرص المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية، ولا سيما التطوير العقاري والبنية التحتية والمشاريع الخدمية، في ظل مساعي سوريا إلى جذب الاستثمارات العربية وتعزيز الشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي زيارة العبار بالتزامن مع لقاء عقده الرئيس السوري أحمد الشرع، في قصر الشعب بدمشق، مع رجل الأعمال الإماراتي محمد إبراهيم الشيباني، حيث جرى بحث الفرص المتاحة أمام رجال الأعمال والشركات الإماراتية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب قطاعات التطوير العقاري والسياحة والخدمات المالية في سوريا، بحسب الوكالة السورية للأنباء سانا.

وذكرت سانا أن اللقاء تناول التسهيلات التي توفرها سوريا للمستثمرين، بما يعزز بيئة الأعمال ويفتح المجال أمام بناء شراكات استراتيجية في عدد من القطاعات الاقتصادية، وسط توجه رسمي لاستقطاب رؤوس الأموال العربية لدعم مسار التعافي وإعادة تنشيط القطاعات الحيوية.

ويُعد الشيباني من أبرز القيادات الاقتصادية والاستثمارية في حكومة دبي، ومن الشخصيات المحورية في منظومة الاستثمار السيادي وصياغة السياسات المالية الاستراتيجية، إذ أسهم بدور فاعل في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والتمويل والاستثمار.

وشغل الشيباني مناصب عدة منها، مدير عام ديوان حاكم إمارة دبي، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، ونائب رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية وشركة كيرزنر إنترناشيونال ودبي الإنسانية، وعضو مجلس إدارة دبي القابضة (دبي العالمية)، ودبي لصناعات الطيران (DAE) .

وتعكس هذه اللقاءات زخماً متزايداً في مسار التعاون الاقتصادي السوري ـ الإماراتي، لا سيما في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار والتطوير العقاري والبنية التحتية والخدمات، في وقت تسعى فيه دمشق إلى إعادة جذب الاستثمارات الإقليمية وتهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة للمستثمرين.

وذكرت وسائل إعلامية، أن إيجل هيلز الإماراتية، التي يرأسها محمد العبار، تدرس مشروعين عملاقين في سوريا بكلفة تتجاوز 50 مليار دولار:

المشروعان يشملان بناء 102 ألف وحدة سكنية و6 آلاف غرفة فندقية في دمشق واللاذقية.