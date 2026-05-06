وأضاف التقرير أن هذا التعهد يشير إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة تمثل أكثر من 40 بالمئة من الإيرادات المتراكمة التي كشفت عنها غوغل للمستثمرين الأسبوع الماضي. وتعكس الإيرادات المتراكمة الالتزامات التعاقدية من عملاء الخدمات السحابية.

وارتفعت أسهم ألفابت، مالكة غوغل، بنحو اثنين بالمئة خلال تدولات أمس الثلاثاء عقب نشر التقرير.

وقعت أنثروبيك في أبريل اتفاقية مع غوغل وشريكها التكنولوجي في مجال الرقائق برودكوم لتوفير سعة تصل إلى عدة جيجاوات من وحدات معالجة رقائق الذكاء الاصطناعي (تي.بي.يو) المتوقع أن تدخل الخدمة اعتبارا من 2027.

وتستثمر ألفابت كذلك ما يصل إلى 40 مليار دولار في أنثروبيك مما يعمق شراكتها مع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تعد أيضا منافستها في هذه التكنولوجيا على مستوى العالم.

وذكر الموقع المتخصص في الأخبار الرقمية بالولايات المتحدة أن العقود التي تضم أنثروبيك وأوبن إيه.آي تشكل حاليا أكثر من نصف الطلبيات المتراكمة البالغة تريليوني دولار لدى كبار مزودي الخدمات السحابية مثل أمازون ويب سيرفيسز ومايكروسوفت أزور وغوغل كلاود بلاتفورم.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذا التقرير بعد. ورفضت شركة أنثروبيك التعليق بينما أحالت غوغل الاستفسارات إلى شركة الذكاء الاصطناعي.

ودفع الطلب القوي على مجموعة نماذج الذكاء الاصطناعي (كلود) شركة أنثروبيك إلى توقيع سلسلة من الاتفاقيات الكبرى للحصول على المزيد من سعة الحوسبة.

وأبرمت أنثروبيك الشهر الماضي صفقة تمتد لعدة سنوات مع شركة البنية التحتية السحابية كور ويف، ومن المقرر أيضا أن تحصل على سعة تقارب واحد جيجاوات من خلال رقائق أمازون بحلول نهاية العام.

قالت أنثروبيك إنها تقوم بتدريب وتشغيل كلود على مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي بينها ترينيوم وأمازون ويب سيرفيسز ووحدات (تي.بي.يو) التابعة لغوغل ووحدات معالجة الرسوم التي تصنعها شركة إنفيديا.

وفي هذه الأثناء، توشك ألفابت على تجاوز إنفيديا لتصبح كبرى شركات العالم من حيث القيمة السوقية مدفوعة بارتفاع قياسي في أسعار الأسهم بفضل جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي وازدهار أعمالها في مجال الخدمات السحابية.