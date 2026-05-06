وأكد الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "في بي إس هيلث"، أن المبادرة تجسد توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن تصنيع منتجات الرعاية الصحية يمثل ركيزة محورية ضمن هذه الرؤية.

وأضاف أن المشروع لا يقتصر على توفير العلاج، بل يهدف إلى بناء قدرات وطنية وسيادية في أحد أكثر مجالات الطب تطوراً، عبر تطوير العلاجات الجينية محلياً لخدمة المرضى في المنطقة، بما يعزز مكانة الدولة مصدراً للابتكار الطبي المتقدم.

وتستند المبادرة إلى ممر الرعاية الصحية بين الإمارات والهند، الذي يجمع بين رؤية مشتركة لتوسيع نطاق إتاحة العلاجات الجينية، عبر توفير حلول علاجية للمناطق التي تعاني من احتياجات طبية غير ملباة وارتفاع معدلات الأمراض الوراثية.

كما تجمع المبادرة بين البيئة التنظيمية المتقدمة في دولة الإمارات، والدعم الإستراتيجي، ورؤية "اصنع في الإمارات"، إلى جانب القاعدة السكانية الكبيرة في الهند، بما يسرع تطوير العلاجات الجينية ويوسع نطاق الاستفادة منها إقليمياً.

وستعتمد المبادرة على نموذج تصنيع إستراتيجي يتيح معالجة النواقل والخلايا بكفاءة عالية من حيث التكلفة وقابلية التوسع، بدءاً من مراحل التجارب السريرية وصولاً إلى الإنتاج التجاري للعلاجات، بما يدعم بناء سلاسل قيمة متقدمة في قطاع التكنولوجيا الحيوية.

وتهدف المبادرة إلى تبني تقنيات علاجية متقدمة، وتفعيل شراكات إستراتيجية مع مؤسسات أكاديمية وصناعية عالمية، مع جدول زمني مستهدف لطرح هذه العلاجات في الأسواق خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، فيما تقود شركة "إيكويجين ثيرابيوتكس" تنفيذ هذه المبادرة.